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До хвороби і ранньої смерті: прикмети і свята 19 березня 2019

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19 березня 2019 року відзначається кілька історичних подій і пам'ятних дат. Так, цього дня святкують іменини Костянтина, Олени та Максима, а у 1474 році у Венеції ухвалили перший у світі закон про захист авторського права.

Прикмети 19 березня 2019 року сподобаються далеко не всім, оскільки в цей день слід бути дуже обережним і дотримуватися усіх застережень і порад, оскільки неуважність і нехтування можуть призвести до хвороби. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.

До хвороби і ранньої смерті: прикмети і свята 19 березня 2019

День святого Йосипа

19 березня католицька церква відзначає день пам'яті святого Йосипа, обручника Пресвятої Діви Марії.

У деяких країнах цей день є офіційним загальнонародним святом. Крім того, святого Йосипа вважають покровителем Бельгії.

До хвороби і ранньої смерті: прикмети і свята 19 березня 2019

Прикмети 19 березня

  • Погано, якщо вінці вінчальні надягають на тих молодих, у яких цей день збігається з їхнім днем народження. Такі люди починають хворіти і рано вмирають;

  • Дятел стукає у лісі — відлига настане нескоро;

  • День видався морозним — до посушливого літа;

  • Зустрівся білий заєць — незабаром випаде сніг.

Астрологічний прогноз на 19 березня

Деяким знакам Зодіаку слід бути обережними зі словами в малознайомих компаніях, а іншим доведеться метушитися весь день. Будьте уважні і насолоджуйтеся легкістю, яку відчуваєте, оскільки зовсім скоро її змінять турботи і клопоти.

До хвороби і ранньої смерті: прикмети і свята 19 березня 2019

Народилися 19 березня

1601 — Алонсо Кано (пом. 1667), іспанський художник і скульптор.

До хвороби і ранньої смерті: прикмети і свята 19 березня 2019

1813 — Давид Лівінгстон (пом. 1873), англійський дослідник Африки.

До хвороби і ранньої смерті: прикмети і свята 19 березня 2019

1930 — Ліна Костенко, українська поетеса.

До хвороби і ранньої смерті: прикмети і свята 19 березня 2019

1955 — Брюс Вілліс, американський кіноактор, продюсер, музикант, володар "Золотого глобуса" і двох "Еммі".

До хвороби і ранньої смерті: прикмети і свята 19 березня 2019

Також 19 березня

1474 — У Венеції ухвалюється закон про охорону винаходів — перший у світі закон про охорону авторського права.

1953 — вперше по телебаченню була показана церемонія вручення премії "Оскар".

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