До хвороби і ранньої смерті: прикмети і свята 19 березня 2019

19 березня 2019 року відзначається кілька історичних подій і пам'ятних дат. Так, цього дня святкують іменини Костянтина, Олени та Максима, а у 1474 році у Венеції ухвалили перший у світі закон про захист авторського права.

Прикмети 19 березня 2019 року сподобаються далеко не всім, оскільки в цей день слід бути дуже обережним і дотримуватися усіх застережень і порад, оскільки неуважність і нехтування можуть призвести до хвороби. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.

День святого Йосипа

19 березня католицька церква відзначає день пам'яті святого Йосипа, обручника Пресвятої Діви Марії.

У деяких країнах цей день є офіційним загальнонародним святом. Крім того, святого Йосипа вважають покровителем Бельгії.

Прикмети 19 березня

Погано, якщо вінці вінчальні надягають на тих молодих, у яких цей день збігається з їхнім днем народження. Такі люди починають хворіти і рано вмирають;

Дятел стукає у лісі — відлига настане нескоро;

День видався морозним — до посушливого літа;

Зустрівся білий заєць — незабаром випаде сніг.

Астрологічний прогноз на 19 березня

Деяким знакам Зодіаку слід бути обережними зі словами в малознайомих компаніях, а іншим доведеться метушитися весь день. Будьте уважні і насолоджуйтеся легкістю, яку відчуваєте, оскільки зовсім скоро її змінять турботи і клопоти.

Народилися 19 березня

1601 — Алонсо Кано (пом. 1667), іспанський художник і скульптор.

1813 — Давид Лівінгстон (пом. 1873), англійський дослідник Африки.

1930 — Ліна Костенко, українська поетеса.

1955 — Брюс Вілліс, американський кіноактор, продюсер, музикант, володар "Золотого глобуса" і двох "Еммі".

Також 19 березня

1474 — У Венеції ухвалюється закон про охорону винаходів — перший у світі закон про охорону авторського права.

1953 — вперше по телебаченню була показана церемонія вручення премії "Оскар".

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