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До гарної погоди: прикмети і свята 30 березня 2019

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30 березня відзначають кілька історичних подій, а також пам'ятних дат. Так, в цей день проходить так звана "година Землі", святкують Теплого Олексія, а також народився Вінсент Ван Гог.

Прикмети 30 березня можуть допомогти підказати про те, якою буде погода. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.

До гарної погоди: прикмети і свята 30 березня 2019

Теплий Олексій

Це християнське свято в православній традиції відзначають 30 березня. Воно присвячене пам'яті Олексія, чоловіка Божого - християнського аскета і святого. 17 років Алексій жив милостинею, харчувався тільки хлібом і водою, а всі ночі проводив в недосипанні і молитві.

До гарної погоди: прикмети і свята 30 березня 2019

Година Землі

Година Землі (Earth Hour) - це глобальна щорічна міжнародна акція, організована Всесвітнім фондом дикої природи (World Wide Fund for Nature, WWF), яка проводиться щорічно в одну з останніх субот березня. Вона полягає в тому, що в цей день в призначений час люди в різних країнах світу на одну годину відключають світло і інші електроприлади.

До гарної погоди: прикмети і свята 30 березня 2019

Прикмети 30 березня

  • Тепло на Олексія - рік буде врожайним

  • Якщо погода 30 березня прохолодна, то весна буде пізньою;

  • Багато талої води - прикмета до того, що буде не тільки хороший сінокіс, а й багатий урожай;

  • Маленькі струмочки течуть - худобі не вистачатиме корму, і сінокіс в цьому році буде не дуже вдалим;

  • Прилетіли трясогузки - чекай повені;

  • Гуси летять високо - чекай снігопаду.

До гарної погоди: прикмети і свята 30 березня 2019

Що не можна робити на Теплого Олекси

У цей день не прийнято працювати, шити або готувати їжу. Також в 30 березня не можна планувати дорогу.

Народилися 30 березня

1853 - Вінсент Ван Гог (пом. 1890), голландський живописець.

До гарної погоди: прикмети і свята 30 березня 2019

1968 - Селін Діон, канадська співачка.

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