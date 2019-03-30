До гарної погоди: прикмети і свята 30 березня 2019

30 березня відзначають кілька історичних подій, а також пам'ятних дат. Так, в цей день проходить так звана "година Землі", святкують Теплого Олексія, а також народився Вінсент Ван Гог.

Прикмети 30 березня можуть допомогти підказати про те, якою буде погода. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.

Теплий Олексій

Це християнське свято в православній традиції відзначають 30 березня. Воно присвячене пам'яті Олексія, чоловіка Божого - християнського аскета і святого. 17 років Алексій жив милостинею, харчувався тільки хлібом і водою, а всі ночі проводив в недосипанні і молитві.

Година Землі

Година Землі (Earth Hour) - це глобальна щорічна міжнародна акція, організована Всесвітнім фондом дикої природи (World Wide Fund for Nature, WWF), яка проводиться щорічно в одну з останніх субот березня. Вона полягає в тому, що в цей день в призначений час люди в різних країнах світу на одну годину відключають світло і інші електроприлади.

Прикмети 30 березня

Тепло на Олексія - рік буде врожайним

Якщо погода 30 березня прохолодна, то весна буде пізньою;

Багато талої води - прикмета до того, що буде не тільки хороший сінокіс, а й багатий урожай;

Маленькі струмочки течуть - худобі не вистачатиме корму, і сінокіс в цьому році буде не дуже вдалим;

Прилетіли трясогузки - чекай повені;

Гуси летять високо - чекай снігопаду.

Що не можна робити на Теплого Олекси

У цей день не прийнято працювати, шити або готувати їжу. Також в 30 березня не можна планувати дорогу.

Народилися 30 березня

1853 - Вінсент Ван Гог (пом. 1890), голландський живописець.

1968 - Селін Діон, канадська співачка.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал