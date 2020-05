День "Зоряних воєн" 2020: що це за свято й до чого тут Маргарет Тетчер

З 2011 року фанати легендарної саги Джорджа Лукаса "Зоряні війни" відзначають 4 травня День "Зоряних воєн".

Дата почулася фанатам у знаменитій фразі "May the Force be with you" (Хай буде з тобою Сила), яку на слух не відрізнити від "May the fourth be with you" (Четверте травня буде з тобою).

Цікаво, що вперше публічно цей каламбур використовували зовсім не шанувальники "Зоряних воєн", а прихильники Маргарет Тетчер, яка 4 травня 1979 року (за два роки після виходу перших "Зоряних воєн") стала першою жінкою – прем'єр-міністеркою в історії Великобританії. Тоді весь Лондон був прикрашений плакатами з написом "May the Fourth Be with You, Maggie. Congratulations" ("Четверте травня буде з тобою, Меггі. Вітаємо").

Згодом свято довгий час мало неформальний характер, і лише 2011 року 4 травня офіційно визнали Днем "Зоряних воєн". Цікаво, що фанатам так сподобалася ідея з 4 травня, що згодом вони придумали ще два свята, приурочених до "Зоряних воєн". Причому йдуть вони слідом один за одним: 5 травня відзначається День "Помсти п'ятого" (англ. Revenge of the Fifth, що співзвучно назві третього епізоду саги – "Помста ситхів" (англ. Revenge of the Sith). Ще один "день помсти" відзначають 6 травня, оскільки англійське слово Sith співзвучно і з Fifth і з Sixth (шосте).

Кумедний випадок з фразою May the force be with you трапився 2005 року, коли слова Джорджа Лукаса в інтерв'ю телеканалу N24 синхронний перекладач переклав німецькою Am 4. Mai sind wir bei Ihnen ("Ми будемо з вами 4 травня").

Це свято відзначають не тільки шанувальники. Наприклад, у парках атракціонів влаштовуються тематичні "дні Зоряних воєн", а компанія Disney на честь 4 травня випустила серію колекційних постерів.

Ось таким був День "Зоряних воєн" у Disneyland в Парижі 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше військові моряки США "підірвали" мережу пародією на трейлер "Зоряних воєн". Відеофакт.