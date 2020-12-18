День зимового сонцестояння 2020: чим небезпечний та що не можна робити

Анна Паскевич Свята 11:45, 18.12.2020

У понеділок, 21 грудня 2020 року, світ відзначає День зимового сонцестояння. Саме на цю добу доводиться найкоротший день і найдовша ніч у році.

З давніх-давен вважалося, що зимове сонцестояння має особливу магічну силу і енергетику. Про головні традиції, прикмети і забобони цього дня читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Що таке зимове сонцестояння

Зимове сонцестояння відбувається, коли Сонце досягає своєї крайньої південної точки і перебуває мінімально низько над горизонтом. Відповідно, північний полюс у цей момент відхилений найдалі від світила.

2020 року зимове сонцестояння відбудеться 21 грудня о 12:02 за Києвом. День у цю добу – найкоротший, а ніч – найдовша: Сонце зійде о 7:56, а зайде о 15:56.

У 2020 році зимове сонцестояння відбудеться 21 грудня о 12:02 за Києвом
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Традиції в День зимового сонцестояння

  • Наші предки вважали зимове сонцестояння небезпечним часом, коли темні сили намагаються нашкодити всьому живому. Тому від них намагалися захиститися за допомогою оберегів – гілок ялини, запах яких мав відлякувати злих духів.

  • Вважалося, що в зимове сонцестояння закінчується рік за сонячним календарем, а після нього Сонце народжується заново.

  • Слов'яни на честь "народження" Сонця святкували Коляду (так називали язичницького бога нового Сонця). Люди співали колядки, влаштовували танці та гуляння.

  • День зимового сонцестояння називали також Карочун – найкоротший у році.

День зимового сонцестояння слов'яни називали Карочун – найкоротший у році
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Що можна робити в зимове сонцестояння

  • На думку астрологів, зимове сонцестояння сприятливе для того, щоб підвести підсумки року, позбутися всього непотрібного і продумати плани на майбутнє.

  • Вважається, що в цей час можна загадати бажання: енергія Сонця посприяє його виконанню.

  • День корисно провести в медитації, мирі, внутрішньому очищенні, спілкуванні з близькими людьми. Можна прикрасити ялинку, взявши іграшки, що символізують мрії.

  • 21 грудня також рекомендується зустріти і привітати Сонце.

Що не можна робити в День зимового сонцестояння

  • Сваритися, лаятися, злитися на оточуючих.

  • Влаштовувати гучні гуляння з алкоголем.

  • Скупитися: вважається, що щедрі в новому році будуть обдаровані подвійно, а скупарі отримають по заслугах.

  • Зустрічати зимове сонцестояння в брудній оселі – за прикметою, це загрожує неприємностями.

Іній на деревах – до врожаю жита і пшениці
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Прикмети в зимове сонцестояння

  • Іній на деревах – до врожаю жита й пшениці.

  • Дощ іде – до дощової весни.

  • Тиха морозна погода – до м'якої та сніжної зими.

  • Яка погода в зимове сонцестояння – така буде й 31 грудня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на День зимового сонцестояння випадає рідкісне астрономічне явище: 21 грудень 2020 року відбудеться максимальне з часів Середньовіччя зближеня газових гігантів Сатурна і Юпітера. А в ніч з 22 на 23 грудня можна буде спостерігати пік метеорного потоку Урсиди.

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