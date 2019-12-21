День зимового сонцестояння 2019: що не можна робити 22 грудня

Щороку в грудні проходить день зимового сонцестояння. 22 числа за Києвом Сонце зійде о 7:57, а зайде через 8 годин о 15:57.

Цей день вважається найкоротшим і найбільш енергетичним у році, а наші предки вважали його небезпечним часом, коли темні сили ходять по землі. Щоб захиститися від зла, люди проводили спеціальні обряди, робили обереги і в цілому поводилися обережно, щоб ненароком не накликати біду. Детальніше про день зимового сонцестояння, про те, що можна і що не можна робити цього дня – далі в матеріалі OBOZREVATEL.

pixabay.com

Що таке зимове сонцестояння

Зимове сонцестояння – один з двох днів у році, коли Сонце знаходиться на найбільшій кутовій відстані від небесного екватора. Сонце над горизонтом у день зимового сонцестояння знаходиться на мінімальній висоті. День зимового сонцестояння – найкоротший у році, а ніч – найдовша.

Залежно від зсуву календаря зимове сонцестояння відбувається 21 або 22 грудня в Північній півкулі і 20 або 21 червня в Південній півкулі.

Після сонцестояння світловий день починає збільшуватись, а темні години поступово йдуть на спад.

"Сегодня"

Що можна робити в день зимового сонцестояння

Майже всі народи вірили в містичну силу цього дня. У більшості народів зимове сонцестояння розцінювалося як відродження, цього дня влаштовували свята, зустрічі, ритуали та інші урочистості. Вважалося, що 21 грудня закінчується черговий рік за сонячним календарем, а наступного дня, 22 грудня, Сонце народжується знову.

Наші предки вірили, що і в кожної людини є шанс заново народитися для нового життя. Так, 22 грудня 2019 року всі сили Космосу і Сонце допоможуть позбутися від важких предметів, які заважають і тягнуть назад, зробити крок у новий період життя. Цей день сприятливий для проведення грошових обрядів, покликаних позбавити від енергії, що тягне до боргів і бідності.

telegraf.com.ua

Крім того, на думку астрологів, 22 грудня – хороший день для прийняття відповідальних рішень і для нових починань. Також існує повір'я, за яким бажання, загадане в день зимового сонцестояння, має обов'язково здійснитися.

Цього дня також рекомендується прикрасити ялинку, вибираючи при цьому іграшки, які уособлюють ваші мрії. 22 грудня також радять зустріти і привітати сонце.

Pinterest

У той же час наші предки вірили, що день зимового сонцестояння є небезпечним часом, коли темні сили ходять по землі. Люди захищалися від негативу за допомогою обрядів, робили обереги і намагалися поводитися обережно, щоб не накликати біду. Так, щоб захистити свій дім від злих духів, проводилися спеціальні обряди із запалюванням свічок, розвішувалися обереги і хвойні гілки.

Що не можна робити в день зимового сонцестояння

У день зимового сонцестояння краще утриматися від гучних гулянь з алкоголем, а також від шкідливої і жирної їжі. Також рекомендується не скупитися і до цього дня віддати всі борги.

На зимове сонцестояння в будинку повинно бути чисто і прибрано, інакше, за повір'ям, нечисть через поріг ступить і життя не дасть. Також бажано позбавитися старих, непотрібних і поламаних речей. Те ж стосується і стосунків з людьми.

kramola.info

У день зимового сонцестояння не можна тужити і сумувати, інакше загрожують неприємності. У народі здавна вірили, що затіяна суперечка, конфлікт або бійка обернуться проблемами на весь рік.

Вагітним жінкам у день зимового сонцестояння не можна працювати, щоб не нашкодити дитині.

Як писав OBOZREVATEL, 22 грудня православна церква відзначає День святої Анни. Цього дня, згідно з історією свята, відбулося непорочне зачаття Діви Марії – матері Сина Божого Ісуса Христа.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!