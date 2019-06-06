День журналіста 2019: історія свята і привітання у віршах

У четвер, 6 червня, журналісти України відзначають своє професійне свято. Цього дня для працівників ЗМІ проводять заходи, вручають премії та нагороди за їхню діяльність.
OBOZREVATEL з нагоди свята підготував інформацію про історію його виникнення, а також підібрав оригінальні привітання у віршах та прозі.
6 червня в Україні відзначають День журналіста
Історія започаткування Дня журналіста
Свято запровадив перший президент України Леонід Кравчук з ініціативи делегатів І Всеукраїнського з'їзду редакторів газет і журналів. 25 травня 1994 року він підписав указ, що проголошував відзначення Дня журналіста на території України.
Датою святкування було визначене саме 6 червня, оскільки цього дня у 1992 році Спілка журналістів України стала членом Міжнародної федерації журналістів. Втім, розглядалася також і дата 15 травня, адже саме цього дня у 1848 році у Галичині вийшла перша україномовна газета "Зоря Галицька".
Окрім Дня журналіста 6 червня, працівники ЗМІ відзначають іще низку професійних свят:
3 травня – Всесвітній день свободи преси
2 липня – Міжнародний день спортивного журналіста
8 вересня – Міжнародний день солідарності журналістів
12 листопада – День україномовної преси
16 листопада – День працівників радіо, телебачення та зв'язку
13 лютого – Всесвітній день радіо
16 лютого – День військових журналістів ЗСУ
Привітання у віршах із професійним святом
Бути в гущі життєвих подій,
Не пропустити великих відкриттів
І майстерно володіти пером,
Йти нелегким своїм шляхом,
Бути тільки чесним і правдивим,
У своїх оцінках справедливим,
Універсал-спеціалістом –
Тоді зовись ти журналістом!
З тобою твоє свято відзначаємо,
З Днем журналістів вітаємо!
Привітання з Днем журналіста
Журналіст – це не професія,
А покликання гарячих сердець.
Підтримайте один одного в інформації,
У справі правди несучи свій хрест.
Нехай сюжети легко сплітаються
У репортажі, есе, статті.
Ну а в житті все відбувається
З краплею любові і радості.
Ваша зброя – слово,
Штик у вас – перо,
Їх використовуйте
Людям на добро!
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