День журналіста 2019: історія свята і привітання у віршах

У четвер, 6 червня, журналісти України відзначають своє професійне свято. Цього дня для працівників ЗМІ проводять заходи, вручають премії та нагороди за їхню діяльність.

OBOZREVATEL з нагоди свята підготував інформацію про історію його виникнення, а також підібрав оригінальні привітання у віршах та прозі.

6 червня в Україні відзначають День журналіста

Історія започаткування Дня журналіста

Свято запровадив перший президент України Леонід Кравчук з ініціативи делегатів І Всеукраїнського з'їзду редакторів газет і журналів. 25 травня 1994 року він підписав указ, що проголошував відзначення Дня журналіста на території України.

Датою святкування було визначене саме 6 червня, оскільки цього дня у 1992 році Спілка журналістів України стала членом Міжнародної федерації журналістів. Втім, розглядалася також і дата 15 травня, адже саме цього дня у 1848 році у Галичині вийшла перша україномовна газета "Зоря Галицька".

Окрім Дня журналіста 6 червня, працівники ЗМІ відзначають іще низку професійних свят:

3 травня – Всесвітній день свободи преси

2 липня – Міжнародний день спортивного журналіста

8 вересня – Міжнародний день солідарності журналістів

12 листопада – День україномовної преси

16 листопада – День працівників радіо, телебачення та зв'язку

13 лютого – Всесвітній день радіо

16 лютого – День військових журналістів ЗСУ

Привітання у віршах із професійним святом

Бути в гущі життєвих подій,

Не пропустити великих відкриттів

І майстерно володіти пером,

Йти нелегким своїм шляхом,

Бути тільки чесним і правдивим,

У своїх оцінках справедливим,

Універсал-спеціалістом –

Тоді зовись ти журналістом!

З тобою твоє свято відзначаємо,

З Днем журналістів вітаємо!

Привітання з Днем журналіста

Журналіст – це не професія,

А покликання гарячих сердець.

Підтримайте один одного в інформації,

У справі правди несучи свій хрест.

Нехай сюжети легко сплітаються

У репортажі, есе, статті.

Ну а в житті все відбувається

З краплею любові і радості.

Ваша зброя – слово,

Штик у вас – перо,

Їх використовуйте

Людям на добро!

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!