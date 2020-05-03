День жінок-мироносиць 2020: що потрібно, а чого не можна робити

У неділю, 3 травня, православні християни відзначають день жінок-мироносиць.

Дата святкування прив'язана до Великодня і випадає на другу неділю після неї. День жінок-мироносиць завершує обрядовість Провідного тижня.

У це свято прийнято вітати всіх жінок – дружин, мам, сестер і подруг. У народі його ще називали "бабиною неділею". Жінки влаштовували собі застілля, обмінювалися подарунками. На стіл зазвичай подавали страви з яєць і курки. Головною була яєчня.

День жінок-мироносиць

За біблійними переказами, жінки-мироносиці – це жінки, які присвятили своє життя Ісусу Христу. Згадуються імена семи з них, але їх було набагато більше.

Одна з найвідоміших – Марія Магдалина, яка вела грішне життя і була одержима сімома бісами, яких вигнав Христос. Вона увірувала і відтоді супроводжувала його. Магдалина стала першою, кому з'явився син Божий після воскресіння. Також згадуються сестри праведного Лазаря, якого воскресив Христос, Марія і Марфа. І Марія Клеопова – мати майбутнього євангеліста Матвія.

Всі вони відреклися від свого минулого життя і слідували за Христом, як за учителем, до останнього його дня на землі. Вони увійшли в історію як приклад християнської любові.

Мироносицями їх називають від слова "миро" – аромомасла, яким змазували тіло померлого. Тобто, за традицією, через три дні вони принесли миро для похоронного обряду після страти Христа. Зробили вони це, не злякавшись варти, яку приставили до гробу Христа. Коли ж труну відкрили – тіла там не виявилося.

За народним календарем 3 травня – Окликання предків. У цей день прийнято відвідувати могили рідних – як це робили на Червону гірку і Проводи. Тільки на відміну від Проводів – на Окликання небіжчиків уже можна і треба ридати над покійними (Проводи – світле свято, коли сумувати і плакати грішно).

У цей день можна працювати, зокрема в городі і в саду. За народним календарем, сьогодні прийнято сіяти на розсаду насіння огірків, гарбуза і квасолі. Їх можна сіяти і у відкритий грунт – якщо погода стоїть тепла, але обов'язково чимось вкривати від нічних заморозків.

За народними повір'ями 3 травня не можна:

не пом'янути покійну рідню добрим словом – якщо залишити їх без уваги, то предки, мовляв, образяться, почнуть снитися і позбавлять свого заступництва;

ходити рибалити;

сваритися – особливо, з ріднею;

щось планувати;

влаштовувати гучні святкування.

Прикмети 3 травня на погоду:

перший грім сильний і гучний – до гарного врожаю;

багато шишок – до гарного врожаю жита;

якщо в травні тричі гарненько подощило – буде багато хліба;

дощовий і холодний травень – меду мало буде.

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