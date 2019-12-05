День Збройних Сил України: привітання у віршах та прозі

День Збройних Сил України відзначається щороку 6 грудня. Це свято з'явилося в 1993 році завдяки постанові Верховної Ради України.

Раніше, за часів правління Віктора Януковича, день ЗСУ був практично забутий, однак після початку війни на Донбасі повернув свою актуальність. У цей день у військових частинах проводять урочисті збори та святкові концерти, вручаються державні нагороди. У церквах служать божественну літургію. OBOZREVATEL же зібрав кращі привітання для захисників України.

День Збройних Сил України

День Збройних Сил України – привітання в прозі

Мужність, честь, сила і відвага - тільки кращі з кращих прийняли присягу та доєдналися до Збройних сил України. Ви готові стати на захист своєї Батьківщини, не втрачаючи жодної хвилини. У святковий день ми бажаємо вам мирного неба над головою, щасливого особистого життя і заслуженого підвищення по службі. Слава вам! І слава Україні!

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Наша армія нам допомагає і береже від іноземних вторгнень. Ти - справжній чоловік і ми пишаємося, що в українських Збройних Силах є такі люди як ти. Щастя, здоров'я, тиші і миру тобі, дорогий наш захисник! Спасибі тобі за те, що ти у нас є.

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Солдати, офіцери, генерали і всі, хто служить в Збройних Силах України. Вітаю з Днем Збройних Сил кожного, хто зі зброєю в руках стоїть на захисті України. Ви стали спадкоємцями легендарної слави українського козацтва, героїв визвольної війни і переможців нацизму і сталінізму. Мужність і професіоналізм, проявлені українськими солдатами на Донбасі, вже завоювали для молодого українського війська повагу в усьому світі. Вірю, що Збройні Сили України і надалі будуть з честю виконувати свій обов'язок перед батьківщиною, надійно захищати мир і спокій українського народу. Слава Україні!

День Збройних Сил України

День Збройних Сил України – привітання у віршах

Вітають тебе і тополька, й калина,

І синє озерце, й тендітний ручай

Зі святом–- із Днем Збройних сил України,

Ти свято це, воїне, гідно стрічай!

Стрічай його гордо, сміливо і славно,

Стрічай за звичаєм дідів-козаків,

Хай служба іде і звитяжно, і вправно

І Бог береже хай вовіки віків!

***

Борониш, татусю, ти рідну країну!

І кожну матусю, і кожну дитину,

Ти всіх від біди захищаєш завзято,

Тобою я дуже пишаюся, тату!

Я втрат тобі зичу не знати і втоми,

Живим і здоровим вертайся додому,

Щоб жити без зла, без війни, без руїни...

Вітаю із Днем Збройних Сил України!

***

Хай буде сильною рука,

Міцними будуть хай війська,

Нехай здоров'я - як та криця,

Хай служба завжди - як годиться!

Хай всюди - спокій, лад та мир!

Будь, як казковий богатир –

Могутній, нездоланний, вмілий!

Із 6-м Грудня, синку милий!

День Збройних Сил України – листівки

День Збройних Сил України

День Збройних Сил України

День Збройних Сил України

День Збройних Сил України

День Збройних Сил України

День Збройних Сил України

День Збройних Сил України

День Збройних Сил України

День Збройних Сил України

День Збройних Сил України

День Збройних Сил України

День Збройних Сил України – відео-привітання

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні набув чинності закон про присвоєння військових звань в ЗСУ за стандартами НАТО.

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