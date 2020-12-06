Україна святкує День Збройних сил: всі деталі

У неділю, 6 грудня, відзначається День Збройних сил України. Свято було засновано постановою Верховної Ради 1993 року.

Цього дня приймають привітання всі, хто служить в українській армії. OBOZREVATEL розповідає про головні традиції та історію свята.

Історія Дня Збройних сил України

День Збройних сил України 1993 року заснувала своєю постановою Верховна рада України. Дату святкування було приурочено до дня прийняття 6 грудня 1991 року закону "Про Збройні сили України". Крім того, вона символічно збігається з початком Першого зимового походу Армії УНР.

Основу Збройних сил України складають Сухопутні війська, Повітряні сили та Військово-морські сили. У різні роки було засновано окремі професійні свята для кожного з цих родів військ. Так, День Сухопутних військ відзначається 12 грудня, День Повітряних сил – в першу неділю серпня, а День ВМС – в першу неділю липня.

Основу Збройних сил України складають Сухопутні війська, Повітряні сили та Військово-морські сили прес-служба Міністерства оборони України

Як відзначається День ЗСУ

У День ЗСУ проходять заходи, мета яких – показати важливість і цінність армії для українців. Президент традиційно вітає військовослужбовців; також проводиться церемонія покладання квітів до могили Невідомого солдата.

По всій Україні у свято українських військових проходять концерти, виставки та інші тематичні акції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Збройні сили України показали фото та відео танкових маневрів поблизу Криму. Під час навчань військові відпрацювали елементи бою та відображення наступу противника.