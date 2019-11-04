День залізничника України: оригінальні привітання

Щорічно 4 листопада працівники залізничного транспорту України відзначають своє професійне свято.
День залізничника встановлений Указом Президента України № 1140/2002 від 11 грудня 2002 року. OBOZREVATEL пропонує читачеві найкращі привітання та листівки з цим святом.
депо
Поздоровлення у віршах
Рік за роком — ніби потяг скорий.
Рік за роком — райдужний потік,
І завжди зеленим світлофором
Вам світили щедро рік у рік.
А сьогодні вже й знаменна дата,
Дата — із веселих і сумних:
Літерний прийшов, 55-й!
Мо, найголовніший з головних.
Хай же розклад руху буде строгим
І щоб грів, як сонячний мотив,
Щоб була щасливою дорога,
Щоб надійним був локомотив!
Хай врожайним буде ваш ужинок
На здоров'я і на почуття!
В добру путь!
І — радісних зупинок
На сталевих коліях буття!
24tv.ua
Нехай вам, друзі, все щастить,
Хай кожен день і кожну мить
Повз нашу станцію летять
Немов у небі журавлі
Наші наземні кораблі.
Везуть і в Чоп і в Київ-град
І пасажирів, що їх рад
Прийнять гостей в своїй хатині
Отець і ненька, сват і брат.
Везуть вугілля і руду
Все в нашу землю молоду,
Що без злоби і святотацтва
Всім протягає руку братства.
Ми всі, мов ковані із криці,
Ми всі, що тут на залізниці
Везем на Захід і на Схід
Руками зроблене... Наш рід
Простує до Братерства й згоди –
Хай всі держави і народи
Побачать, що Мукачів наш –столиця,
Бо в ній вся Львівська залізниця
Спрямовує вантажний хід
На ближній Захід і на Схід!
Від Латориці до Дніпра
Лунає хай гучне „Ура!”
Всім залізничникам – хай чує світ –
Ми шлем братерський наш привіт.
Хворіть вам, друзі, не годиться
Будуть щасливими хай лиця
До нас в лікарню йдіть здорові
Красиві, ніжно чорноброві!
bibliotekaostrovsk.wordpress.com
Поздоровлення в прозі
Вітаю з Днем залізничника! Бажаю професійних успіхів і розвитку. Нехай всі шляхи і стрілки будуть в правильному напрямку. Нехай горить зелене світло будь-яким починанням і бажанням. Здоров'я вам, сили духу і тіла, енергійності, цілеспрямованості, процвітання, благополуччя і всього найкращого!
24tv.ua
Від щирого серця вітаємо з Днем залізничника і бажаємо, щоб життя було, як захоплююча довга дорога з прекрасним видом з вікна, в хорошій компанії і в доброму здоров'ї! Нехай все у вас виходить!
24tv.ua
СМС-привітання
Залізничників сьогодні ми вітаєм,
Нелегкий труд ваш дуже поважаєм.
Адже вдень і вночі поїзди ведете.
Людей і груз бережно везете.
24tv.ua
Зарплатні бажаю вище,
З рідними бувати більше.
Гарної завжди дороги,
А в житті вам перемоги.
Листівки
ВОДА
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