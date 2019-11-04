День залізничника України: оригінальні привітання

Щорічно 4 листопада працівники залізничного транспорту України відзначають своє професійне свято.

День залізничника встановлений Указом Президента України № 1140/2002 від 11 грудня 2002 року. OBOZREVATEL пропонує читачеві найкращі привітання та листівки з цим святом.

депо

Поздоровлення у віршах

Рік за роком — ніби потяг скорий.

Рік за роком — райдужний потік,

І завжди зеленим світлофором

Вам світили щедро рік у рік.

А сьогодні вже й знаменна дата,

Дата — із веселих і сумних:

Літерний прийшов, 55-й!

Мо, найголовніший з головних.

Хай же розклад руху буде строгим

І щоб грів, як сонячний мотив,

Щоб була щасливою дорога,

Щоб надійним був локомотив!

Хай врожайним буде ваш ужинок

На здоров'я і на почуття!

В добру путь!

І — радісних зупинок

На сталевих коліях буття!

24tv.ua

Нехай вам, друзі, все щастить,

Хай кожен день і кожну мить

Повз нашу станцію летять

Немов у небі журавлі

Наші наземні кораблі.

Везуть і в Чоп і в Київ-град

І пасажирів, що їх рад

Прийнять гостей в своїй хатині

Отець і ненька, сват і брат.

Везуть вугілля і руду

Все в нашу землю молоду,

Що без злоби і святотацтва

Всім протягає руку братства.

Ми всі, мов ковані із криці,

Ми всі, що тут на залізниці

Везем на Захід і на Схід

Руками зроблене... Наш рід

Простує до Братерства й згоди –

Хай всі держави і народи

Побачать, що Мукачів наш –столиця,

Бо в ній вся Львівська залізниця

Спрямовує вантажний хід

На ближній Захід і на Схід!

Від Латориці до Дніпра

Лунає хай гучне „Ура!”

Всім залізничникам – хай чує світ –

Ми шлем братерський наш привіт.

Хворіть вам, друзі, не годиться

Будуть щасливими хай лиця

До нас в лікарню йдіть здорові

Красиві, ніжно чорноброві!

bibliotekaostrovsk.wordpress.com

Поздоровлення в прозі

Вітаю з Днем залізничника! Бажаю професійних успіхів і розвитку. Нехай всі шляхи і стрілки будуть в правильному напрямку. Нехай горить зелене світло будь-яким починанням і бажанням. Здоров'я вам, сили духу і тіла, енергійності, цілеспрямованості, процвітання, благополуччя і всього найкращого!

24tv.ua

Від щирого серця вітаємо з Днем залізничника і бажаємо, щоб життя було, як захоплююча довга дорога з прекрасним видом з вікна, в хорошій компанії і в доброму здоров'ї! Нехай все у вас виходить!

24tv.ua

СМС-привітання

Залізничників сьогодні ми вітаєм,

Нелегкий труд ваш дуже поважаєм.

Адже вдень і вночі поїзди ведете.

Людей і груз бережно везете.

24tv.ua

Зарплатні бажаю вище,

З рідними бувати більше.

Гарної завжди дороги,

А в житті вам перемоги.

Листівки

ВОДА

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у листопаді православні відзначають багато релігійних свят. Також цього місяця почнеться останній багатоденний пост.

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