День захисту дітей 2020: як Україна та світ відзначають свято

У понеділок, 1 червня, в Україні та світі відзначається День захисту дітей. Це свято було засновано 1949 року в Парижі рішенням сесії Міжнародної демократичної федерації жінок з метою соціального захисту прав дитини.

Щорічно 1 червня для дітей у різних країнах світу традиційно організовують розважальні заходи, конкурси та концерти. Детальніше про свято читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

День захисту дітей Ілюстративне фото / Pixabay

День захисту дітей: історія появи свята

Необхідність привернути увагу до прав дітей виникла після Другої світової війни, коли безліч неповнолітніх виявилися в жахливому становищі: хтось залишився без батьків та житла і тому був змушений поневірятися, просити милостиню або красти, хтось помирав від голоду, хтось – від хвороб.

Уперше Міжнародний день захисту дітей святкували 1950 року одразу в 51 країні світу. ООН підтримала свято й оголосила захист прав, життя та здоров'я дітей одним з пріоритетних напрямів своєї діяльності.

Декларацію прав дитини було прийнято 20 листопада 1959 року; вона проголошувала рівні права дітей в області виховання, освіти, соціального забезпечення, походження, національності, майнового стану. Декларація закликала батьків та суспільство визнати права дітей і сприяти їх захисту.

День захисту дітей: історія свята Ілюстративне фото / Pixabay

Чому День захисту святкують 1 червня

Вибір дати, на яку було встановлено День захисту дітей, пояснюється тим, що 1 червня 1925 року в Женеві пройшла перша міжнародна конференція, вуході якої обговорювалися проблеми дітей.

Також цього ж дня генконсул КНР у Сан-Франциско організував для дітей-сиріт, які приїхали з Піднебесної, фестиваль човнів-драконів з нагоди китайського свята, початку літа Дуань-у цзе. Ідея дипломата припала до душі світовій спільноті: вважається, що саме вона посприяла зародженню спеціального свята для дітей.

День захисту дітей відзначається в усьому світі 1 червня Ілюстративне фото / Pixabay

День захисту дітей в Україні

В Україні, як і в інших країнах світу, День захисту дітей відзначається щорічно 1 червня.

Свято було засновано указом президента України Леоніда Кучми 1998 року за ініціативою Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, Всеукраїнського комітету захисту дітей, Національного фонду соціального захисту матерів та дітей "Україна – дітям" та інших громадських організацій.

За кілька років до цього, 27 вересня 1991 року в Україні вступила в силу конвенція про права дитини – міжнародний документ, що визначає права дітей на освіту, відпочинок, користування досягненнями культури та науки.

День захисту дітей: традиції свята Ілюстративне фото / freepik.com

Традиції святкування Дня захисту дітей

У День захисту дітей по всьому світу традиційно влаштовують різні розваги для дітей: гучні й веселі свята, конкурси з призами, концерти, пізнавальні заходи.

Також організовуються виставки дитячих малюнків, виступи творчих колективів, спортивні змагання.

Крім того, 1 червня проходять різноманітні акції на підтримку дітей, у тому числі благодійні. Гроші, зібрані на таких заходах, спрямовуються до дитячих будинків та лікарень.

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