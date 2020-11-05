День Якова: що категорично не можна робити 5 листопада
У четвер, 5 листопада, православна церква відзначає день пам'яті одного з апостолів від сімдесяти – Якова Молодшого, прозваного "братом Господнім за плоттю".
У народі свято отримало назву День Якова. Цього дня справляли останні проводи осені, чоловіки бралися за важку роботу по дому, запасалися дровами. Детальніше про традиції та історію свята читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.Історія свята
Існують різні версії походження прізвиська святого Якова "брат Господній". Згідно найпопулярнішою з них, Яків був двоюрідним братом Ісуса Христа. За іншою версією, він доводився сином Йосипу, що народився ще до його заручин з Дівою Марією.
Як свідчить переказ, Яків прийняв християнську віру після воскресіння Спасителя. Так, Ісус явився Якову і поставив його єпископом Єрусалимської Церкви. Апостол тридцять років вчив і проводив церковні служби в Єрусалимі. Близько 63 року він прийняв мученицьку смерть: іудеї скинули його з ганку храму і закидали камінням.
У народі апостол Яків особливо шанованим, він вважався покровителем паломників, а також чоловічої роботи, якою потрібно було займатися в цей день.
Дівчата на виданні ходили по домівках і дивилися, чим зайняті хлопці. Вважалося, що хороший і працьовитий чоловік вийде з того, хто працює.
Цього дня влаштовували так звані бджолині гри – їли мед і наслідували дзижчанню бджіл. Люди вірили: чим більше меду з'їсть господар і чим голосніше буде дзижчати – тим краще буде врожай меду наступного літа. Також пригощалися медовими пряниками і медовухою.
На Якова намагалися закінчити заготівлю дров на зиму: вважалося, що тоді в домі завжди буде тепло.
Залишками пирога, приготовленого на Казанську Осінню, на Якова прийнято було "загодовувати землю" – розкидувати шматки по землі, підгодовуючи птахів. Наші предки вірили, що пернаті можуть умовити землю дати багатий урожай наступного року.
Йде сніг – наступний рік буде хлібним.
Сніг йде рясний і не тане – зима буде м'якою, а літо – врожайним.
Дощ на Якова – урожай буде хороший.
Випав град – до Мотрони (22 листопада) зима вступить у свої права.
Ручатися за сторонніх людей – це поганий знак.
Лінуватися.
Лаятися, злитися, конфліктувати, лихословити, допускати погані помисли, бажати будь-кому зла.
Якщо до Якова дня хлопець з боргами не розрахується, то в наступному році точно не одружиться.
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