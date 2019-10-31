День всіх святих-2019: історія, традиції та ритуали

1 листопада у всьому світі відзначають свято, що нерозривно пов'язане із Геловіном, День усіх святих.

Цій події вже багато століть, а в західних країнах вона є вельми популярною. OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися історію та традиції Дня всіх святих.

День усіх святих 2019

День усіх святих – історія свята

Це свято походить від кельтів, які відзначали настання Нового року. За переказами, в День усіх святих душі померлих поверталися до своїх домівок та вимагали жертв від живих. Приблизно в цей же час у стародавніх римлян відбувалося свято Фералії (коли поминали померлих), і шанування богині деревних плодів Помони.

День всіх святих 2019 pixabay

Також існує думка, що свято Всіх святих спочатку відзначалося 13 травня. У 609 році в той день папа Боніфацій IV освячував римську ротонду, присвячену Богоматері й великомученикам. І тільки на початку 11 століття подію перенесли на 1 листопада.

День всіх святих 2019 – традиції свята

У різних країнах День всіх святих обростав своїми культурними особливостями. Наприклад, кельти присвячували подію сонцю, запалюючи священний вогонь. А друїди навпаки гасили всі вогні, залишаючи лише ритуальне полум'я, де приносили жертви.

День всіх святих - кладовище pixabay

Римляни теж робили обряди жертвоприношення та молилися богам. А за часів середньовіччя поширилося переконання, що цього дня блукає нечиста сила, так як межа між світами живих й мертвих стає вузькою. Саме після цього жахливого відрізка часу в історії пішла традиція вбиратися на Геловін у вбрання відьом та інших монстрів. Хоча за часів середньовіччя за таке могли б і на багатті спалити.

Нині після веселої ночі в переддень свята з перевдяганнями, переглядом страшних фільмів та збором солодощів, прийнято йти до храмів чи костелів. Католики цього дня моляться всім святим, після чого йдуть на кладовище, щоб вшанувати померлих. З цього свята плавно випливає ще одне – День поминання покійних, який настає вже 2 листопада.

День всіх святих - традиції pixabay

День всіх святих – ритуали

Через традиції логічно припустити, що існують певні ритуали в це свято. Наприклад, прийнято обходити із запаленою свічкою всі кімнати для захисту будинку від зла. Також на ніч кладуть під подушку яблуко, що потрібно з'їсти вранці, щоб виповнилося бажання.

День всіх святих - ритуали

День усіх святих – що не можна робити

Цього дня заборонено залишати речі сушитися на ніч, убивати павуків і відмовляти у милостині. Також іще з давніх часів є думка, що не можна тримати двері та вікна відчиненими. Все це пов'язано із нечистою силою, яка може пробратися всередину і нашкодити домочадцям. Також не варто обертатися на кроки за спиною.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні також відзначають Геловін і День всіх святих. Що прийнято робити цього дня, можна прочитати в нашому матеріалі.

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