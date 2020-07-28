День Володимира Великого 2020: традиції, прикмети, що не можна робити 28 липня

У вівторок, 28 липня, відзначається День пам'яті рівноапостольного великого князя Володимира. До цього свята також приурочено День хрещення Київської Русі-України: саме Володимир Великий хрестив Київську Русь і викорінив язичництво на своїх землях.

У народному календарі цей день відомий як Володимир Красне Сонечко, Кириків день, Кирик та Улита. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися про традиції свята, його історію, прикмети та заборони.

Історія свята

970 року князь Володимир Святославич став новгородським князем, а 978-го – єдинодержавним князем Русі.

У 983 році Володимир Великий захопив Херсонес, що належав тоді Візантії, і, погрожуючи захопленням Константинополя, зажадав руки царівни Анни. Брати царівни, імператори-співправителі Василь і Костянтин поставили умову для шлюбу – прийняття Володимиром віри Христової.

Князь Володимир Святославич pravoslavie.ru

Коли Анна з духовенством прибула до Херсонесу, Володимир раптово осліп. Тоді вона запропонувала йому скоріше хреститися. Під час хрещення руський князь прозрів. "Тепер я побачив Бога Істинного!", – вигукнув він.

Херсонес князь повернув Візантії – як викуп за дружину, а повернувшись до Києва, зробив християнство державною релігією і почав викорінювати язичництво на Русі.

Традиції в День Володимира Великого

У День рівноапостольного великого князя Володимира заведено звертатися з молитвами до святого. Володимира здавна шанують силовики: правоохоронці, військові. Також із надією на зцілення святому моляться люди зі слабким зором або важкохворі.

День 28 липня в народі відомий також як Кирик і Улита. Ці двоє вважалися "сварливими" святими, тому в багатьох регіонах в цей час намагалися не працювати, щоб, за прикметою, не вбив грім і не почався мор худоби.

У День Володимира стежили за погодою Pixabay

Прикмети на 28 липня

Промені сонця в День Володимира Великого мають цілющу силу.

Липа пожовкла – до ранньої осені.

Коники голосно сюркочуть – до спеки.

Після дощу не видно веселки – попереду багато ясних днів.

Туман ввечері – до дощу.

Що не можна робити в день Володимира

Жати хліб – це вважається гріхом.

Ходити в поле – щоб не зустріти привида або видіння.

Лаятися і сваритися.

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