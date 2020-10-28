День визволення України від нацистів: як це було 76 років тому. Архівні фото

День визволення України від фашистських загарбників відзначається щорічно 28 жовтня. Це свято було засновано 2009 року указом президента Віктора Ющенка.

Так, цього дня 1944 року війська нацистської Німеччини та її союзників було остаточно витіснено з території нашої країни. OBOZREVATEL розповідає, як розвивалися події, а також публікує архівні знімки того часу.

Що відбувалося на території України в 1943-1944 роках

У ході Другої світової війни Україна опинилася в епіцентрі найжорстокіших битв за визволення Європи від нацизму. У січні 1943 – жовтні 1944 року сили чотирьох Українських фронтів, які налічували понад 2,3 мільйона осіб, провели ряд наступальних операцій.

Солдати Гітлера біжать за танком "Тигр" під час бою. Україна, зима 1943-1944 років Pinterest

Так, у результаті Східно-Карпатської наступальної операції, проведеної Четвертим і Першим Українськими фронтами, війська нацистської Німеччини та її союзника Угорщини було повністю витіснено із Закарпаття. 27 жовтня 1944 року було звільнено Ужгород, а 28 жовтня радянські війська вийшли на сучасний кордон України.

Група полонених гітлерівців. Україна, січень 1944 року Pinterest

За підрахунками істориків, жертвою Другої світової війни став кожен п'ятий українець. Військові втрати України становили 2,5 мільйона людей, ще 5,5 мільйона осіб загиблих – військовополонені та мирне населення. Від числа загальних втрат СРСР це становить 40-44%. Крім того, повністю або частково було зруйновано понад 700 міст і 28 тисяч сіл, близько 10 мільйонів людей залишилися без даху над головою.

Самохідка Hummel, знищена радянською артилерією. Львівська область, 1944 рік Pinterest

День визволення України від фашистських загарбників

Свято на честь визволення України від нацистських окупантів було встановлено указом президента Віктора Ющенка від 20 жовтня 2009 року "...з метою всенародного відзначення визволення України від фашистських загарбників, вшанування героїчного подвигу і жертовності українського народу в Другій світовій війні".

Через п'ять років, 2014 року, Український інститут національної пам'яті рекомендував змінити назву свята з День визволення від фашистських загарбників на День вигнання нацистських окупантів, пояснюючи це тим, що після 28 жовтня 1944 року Україна не стала вільною державою, а опинилася під пануванням СРСР і масовими репресіями.

Звільнена Одеса, 1944 рік. Вулиці усипано уламками німецької військової техніки Pinterest

Традиції в День вигнання нацистських окупантів

28 жовтня в Україні проходять святкові заходи, виставки військової техніки, концерти, які супроводжуються вшануванням ветеранів і полеглих у війні.

У Києві до 76-ї річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників заплановано покладання квітів до могили Невідомого солдата в парку Вічної Слави. Також цього дня квіти покладають і до інших меморіалів і пам'ятників.

Звільнений Харків, серпень 1943 року Pinterest

Раніше OBOZREVATEL публікував популярні в СРСР міфи про 22 червня 1941 року. Цього дня розпочалася німецько-радянська війна, яка забрала життя кожного п'ятого українця.