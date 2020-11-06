День визволення Києва: якою була стратегічна битва за Дніпро

День визволення Києва від нацистських загарбників відзначається щорічно 6 листопада.

Цього дня 1943 року війська Першого Українського фронту взяли столицю під свій контроль, створивши плацдарм для подальшого звільнення правобережної України. Як розвивалися події, читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Майдан Незалежності, Київ, 1943 рік "Історична правда"

Як звільняли Київ восени 1943 року

Наприкінці вересня 1943 року війська Першого Українського фронту форсували Дніпро в районі Києва і на правому березі взяли два плацдарми – Букринський і Лютізький.

Наступ військ СРСР, розпочатий 12-15 і 21-23 жовтня з Букринського плацдарму, успіху не мав, оскільки невеликі розміри плацдарму ускладнювали зосередження військ і бойової техніки, а гітлерівці мали сильну оборону. Однак військам 38-ї армії вдалося дещо розширити Лютізький плацдарм, на який було вирішено перекинути 3-тю гвардійську танкову армію і артилерію резерву Головнокомандування.

Кулеметна точка гітлерівців на правому березі Дніпра "Історична правда"

1 листопада радянські війська перейшли в наступ з Букринського плацдарму, а 3 листопада після потужної артилерійської підготовки та ударів авіації завдали головного удару з Лютізького плацдарму і прорвали оборону противника на глибину 5-12 кілометрів.

4 листопада було отримано підкріплення у вигляді 3-ї гвардійської танкової армії і 1-го гвардійського кавалерійського корпусу. У ніч на 6 листопада 1943 року війська Першого Українського фронту, в тому числі 1-ша окрема Чехословацька піхотна бригада, вступили в майже порожній палаючий Київ. 7 листопада армія СРСР звільнила Фастів, 12 листопада – Житомир, а до 25 листопада вийшла на лінію Мозир, Коростень, Черняхів.

Переправа радянських військ через Дніпро, 1943 рік "Історична правда"

Втрати армії СРСР

У ході Київської наступальної операції було розбито 15 німецьких дивізій. Крім того, в цьому районі було створено стратегічний плацдарм, що зіграв велику роль у боях за Правобережну Україну.

Однак перемога обійшлася дуже дорогою ціною – понад 30,5 тисячі радянських солдатів були вбиті, поранені або зникли безвісти. Через відсутність переправ через Дніпро бійці перепливали річку, тримаючись за дерева, колоди, дошки і тонули тисячами. Втрати противника склали 3,8 тисячі солдатів.

Так, якщо битву за Дніпро вважати однією операцією, то жертви її перевищують найкривавішу військову операцію людства – битву під Сталінградом.

За мужність і героїзм, проявлені під час операції, було нагороджено орденами і медалями 17,5 тисячі бійців і командирів Радянської Армії. Пізніше на їхню честь було названо станцію метро "Героїв Дніпра" в Києві.

Сапери готують переправу, 1943 рік. У небі, очевидно, відбувається повітряний бій "Історична правда"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 жовтня в Україні відзначили День визволення від фашистських загарбників. Цього дня в 1944 році війська нацистської Німеччини та її союзників було остаточно витіснено з території нашої країни.