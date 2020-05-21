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21 травня • оновлено в 06:23
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З Днем вишиванки 2020: привітання зі святом, картинки, вірші та відео

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В Україні та за кордоном 21 травня відзначається День вишиванки. У це свято прийнято носити традиційний український вишитий одяг – вишиванки різноманітних кольорів і фасонів.

До свята OBOZREVATEL публікує оригінальні привітання з Днем вишиванки: у віршах, прозі, листівках та відео.

День вишиванки 2020

День вишиванки 2020

medlib.lviv.pro

День вишиванки 2020: вірші та проза

Встає над світом щире сонце вранці

І землю гріє променем ясним.

А я іду по світу в вишиванці.

Я – українець! І горджуся цим!

Автор: Надія Красоткіна

***

"День вишиванки об'єднує українців"

"День вишиванки об'єднує українців"

hotvisti.com.ua

Одягну я зранку білу вишиванку,

Заплету у косу я червоний мак,

Вмиюся росою з зілля на світанку

І піду між люди так.

Хай усі навколо день новий стрічають,

хай співають гучно радісних пісень,

Бо сьогодні свято (Українці знають!)

Й весело святкують вишиванки День!

***

Міжнародний день вишиванки в 2020 році відзначається 21 травня

Міжнародний день вишиванки в 2020 році відзначається 21 травня

konotop.city

Нехай День вишиванки зітре кордони й об’єднає українців по всьому світу, а мудрість і сила тисячолітньої традиції дає нам натхнення. Бажаю укріплення української ідентичності заради процвітання України. Чудового настрою та різнобарвних вражень!

***

Картинки в День вишиванки

Картинки в День вишиванки

krystynopil.info

Сорочку мати сину вишивала.

І душу, й серце в вишивку вкладала.

Як пам’яті народної відлунки,

На полотні з’являлись візерунки,

Де кожен хрестик – то життєві миті...

Мережила по білому блакиттю,

Лягала ниточка до ниточки мрійливо –

Дитині б долю вишити щасливу,

Щоб оберегом стала для синочка

Руками неньки вишита сорочка.

Автор: Анатолій Черняхівський

Листівки до Дня вишиванки

День вишиванки: картинки і смс

День вишиванки: картинки і смс

letychiv.km.ua

Вірші в День вишиванки

Вірші в День вишиванки

fornosh-zosh.at.ua

З Днем української вишиванки

З Днем української вишиванки

dobroanim.com

З Днем вишиванки 2020

З Днем вишиванки 2020

dobroanim.com

Привітання з Днем вишиванки

Привітання з Днем вишиванки

uaportal.com

Відео в День вишиванки

Раніше OBOZREVATEL розповідав, чим унікальний День вишиванки і які вишиванки в моді 2020 року.

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Автор
Аліна Мельник
Теми
новини України День вишиванки свята
Місце
Україна
Теги
свято традиции видео
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