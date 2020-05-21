З Днем вишиванки 2020: привітання зі святом, картинки, вірші та відео

В Україні та за кордоном 21 травня відзначається День вишиванки. У це свято прийнято носити традиційний український вишитий одяг – вишиванки різноманітних кольорів і фасонів.

До свята OBOZREVATEL публікує оригінальні привітання з Днем вишиванки: у віршах, прозі, листівках та відео.

День вишиванки 2020 medlib.lviv.pro

День вишиванки 2020: вірші та проза

Встає над світом щире сонце вранці

І землю гріє променем ясним.

А я іду по світу в вишиванці.

Я – українець! І горджуся цим!

Автор: Надія Красоткіна

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"День вишиванки об'єднує українців" hotvisti.com.ua

Одягну я зранку білу вишиванку,

Заплету у косу я червоний мак,

Вмиюся росою з зілля на світанку

І піду між люди так.

Хай усі навколо день новий стрічають,

хай співають гучно радісних пісень,

Бо сьогодні свято (Українці знають!)

Й весело святкують вишиванки День!

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Міжнародний день вишиванки в 2020 році відзначається 21 травня konotop.city

Нехай День вишиванки зітре кордони й об’єднає українців по всьому світу, а мудрість і сила тисячолітньої традиції дає нам натхнення. Бажаю укріплення української ідентичності заради процвітання України. Чудового настрою та різнобарвних вражень!

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Картинки в День вишиванки krystynopil.info

Сорочку мати сину вишивала.

І душу, й серце в вишивку вкладала.

Як пам’яті народної відлунки,

На полотні з’являлись візерунки,

Де кожен хрестик – то життєві миті...

Мережила по білому блакиттю,

Лягала ниточка до ниточки мрійливо –

Дитині б долю вишити щасливу,

Щоб оберегом стала для синочка

Руками неньки вишита сорочка.

Автор: Анатолій Черняхівський

Листівки до Дня вишиванки

День вишиванки: картинки і смс letychiv.km.ua

Вірші в День вишиванки fornosh-zosh.at.ua

З Днем української вишиванки dobroanim.com

З Днем вишиванки 2020 dobroanim.com

Привітання з Днем вишиванки uaportal.com

Відео в День вишиванки

Раніше OBOZREVATEL розповідав, чим унікальний День вишиванки і які вишиванки в моді 2020 року.

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