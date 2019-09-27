День вихователя в Україні: найкращі привітання зі святом

У п'ятницю, 27 вересня, окрім релігійного свята Воздвиження Хреста Господнього та Всесвітнього дня туризму, відзначають також Всеукраїнський день дошкілля (День працівника дошкільної освіти, День вихователя).
Це свято порівняно молоде, воно було започатковане у 2011 році. Традиційно його святкування припадає на останню неділю вересня, утім вітають працівників дошкільних закладів і напередодні.
З нагоди професійного свята OBOZREVATEL підготував добірку яскравих привітань, які допоможуть висловити щиру подяку та повагу до професії.
День дошкілля 2019
Привітання з Днем вихователя 2019
Нехай ця осінь золота,
Вам подарує вік щасливий,
Щоб не згасали доброта,
Здоров'я, радощі та сила.
Щоб нелегкий, почесний труд
Був плідний, як багата осінь,
І кожен день, що йде новий,
Хай тільки щастя вам приносить.
Професійне свято вихователя 2019
День працівників дошкільної освіти – привітання
Хто здатен на весь день матусю замінити,
Подарувавши дітлахам промінчик сонця?
Хто здатен дружбі, наче літерам, навчити?
Звичайно ж вихователь – ось хто це!
Наш вихователь заслуговує від нас,
Щоб ми завжди його любили й пам'ятали.
Навіть коли ми підемо у перший клас,
Його добро і ласку щоб не забували!
День вихователя 2019
Привітання з Днем вихователя
Бути вихователем – це справжнє покликання.
І нехай ваша робота зовсім не легка, але ви її виконуєте на "відмінно". У ваше професійне свято дякуємо вам за теплоту, турботу й увагу до наших дітей. Щиро бажаємо міцного здоров'я, благополуччя, терпіння, успіхів, щастя і радості!
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні 27 вересня відзначається Національне професійне свято – День туризму.
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