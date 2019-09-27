День вихователя в Україні: найкращі привітання зі святом

У п'ятницю, 27 вересня, окрім релігійного свята Воздвиження Хреста Господнього та Всесвітнього дня туризму, відзначають також Всеукраїнський день дошкілля (День працівника дошкільної освіти, День вихователя).

Це свято порівняно молоде, воно було започатковане у 2011 році. Традиційно його святкування припадає на останню неділю вересня, утім вітають працівників дошкільних закладів і напередодні.

З нагоди професійного свята OBOZREVATEL підготував добірку яскравих привітань, які допоможуть висловити щиру подяку та повагу до професії.

День дошкілля 2019

Привітання з Днем вихователя 2019

Нехай ця осінь золота,

Вам подарує вік щасливий,

Щоб не згасали доброта,

Здоров'я, радощі та сила.

Щоб нелегкий, почесний труд

Був плідний, як багата осінь,

І кожен день, що йде новий,

Хай тільки щастя вам приносить.

Професійне свято вихователя 2019

День працівників дошкільної освіти – привітання

Хто здатен на весь день матусю замінити,

Подарувавши дітлахам промінчик сонця?

Хто здатен дружбі, наче літерам, навчити?

Звичайно ж вихователь – ось хто це!

Наш вихователь заслуговує від нас,

Щоб ми завжди його любили й пам'ятали.

Навіть коли ми підемо у перший клас,

Його добро і ласку щоб не забували!

День вихователя 2019

Привітання з Днем вихователя

Бути вихователем – це справжнє покликання.

І нехай ваша робота зовсім не легка, але ви її виконуєте на "відмінно". У ваше професійне свято дякуємо вам за теплоту, турботу й увагу до наших дітей. Щиро бажаємо міцного здоров'я, благополуччя, терпіння, успіхів, щастя і радості!

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні 27 вересня відзначається Національне професійне свято – День туризму.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся