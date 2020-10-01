День ветерана та людей похилого віку: історія, традиції, гарні привітання

У четвер, 1 жовтня, у світі святкують Міжнародний день людей похилого віку, а в Україні, крім того, відзначається День ветерана.

OBOZREVATEL розповідає про традиції та історію цих свят, а також публікує оригінальні привітання.

Міжнародний день людей похилого віку: історія і традиції

Свято було засновано 1990 року на 45-й сесії Генеральної асамблеї ООН. У прийнятій резолюції, зокрема, визнавалася стрімкість старіння населення світу, а також здатність літніх людей внести значний вклад у розвиток суспільства. Також Генасамблея закликала уряди й неурядові організації робити внески до Цільового фонду з проблем старіння.

Україна як повноправний член ООН підтримала ініціативу спільноти і з 1991 року відзначає День людей похилого віку. Відповідне рішення було затверджено постановою Кабінету міністрів від 26 вересня 1997 року.

1 жовтня в світі проходять різноманітні фестивалі, конференції, благодійні акції та конгреси на підтримку прав літніх людей та їхньої ролі в суспільстві.

День ветерана в Україні

День ветерана в Україні відзначається відповідно до указу президента України Леоніда Кучми від 24 вересня 2004 року. Свято відзначається в один день з Міжнародним днем людей похилого віку.

Привітання з Днем ветеранів та людей похилого віку

Пожелаем Вам здоровья,

Жизни долгих лет,

Чтобы радостью наполнен

Был для Вас весь свет,

Оптимизма, бодрости,

Солнечных Вам дней,

Чтоб не знали горести,

Жили веселей!

***

З днем людей похилого віку

Прийміть привітання!

Величезного здоров'я вам,

Сил, бадьорості, везіння.

Нехай блищать частіше

Від радості очі!

Побільше сміху, щастя,

Нехай Бог береже від зла.

***

Поздравляю с Днем ветеранов и желаю всегда сохранять в своем сердце мудрость, отвагу, самоотверженность, уверенность и силу. Пусть будет мир на планете и радость в Вашей душе.

***

Долгих лет желаем вам,

Жизни без болезней!

Чтобы было в жизни все,

Что для вас полезней!

Мудрость ваша пусть несет

Нам свои познания,

Сил и новых вам высот,

Нового признания!

***

Ви дуже багато бачили,

Величезний досвід за спиною.

Я в цей день Вам побажаю

Жити зі спокійною душею.

Купатися Вам в любові, турботі

Людей коханих, дорогих.

Щоб були Ви завжди в пошані,

Проблем не знали жодних.

***

С днем пожилых людей

Примите поздравления!

Огромного здоровья вам,

Сил, бодрости, везения.

Пускай блестят почаще

От радости глаза!

Побольше смеха, счастья,

Пусть Бог хранит от зла.

***

У Міжнародний день людей похилого віку бажаємо вам усмішок, добра й людського тепла. Нехай кожен буде обдарований увагою і розумінням рідних, турботою і душевністю. Довгих вам років життя, здоров'я і миру в душі. За ваше життя ви зробили так багато, що заслуговуєте поваги, достатку і благополуччя. Щастя вам!

***

Поздравляем всех тех, чьи виски украшены сединой, но сердца и характер, по прежнем прочнее любого алмаза. Пускай ваши года будут не в укор вам, а в пример нам. Вы для нас всегда являетесь бесценным кладезем мудрости, науки и опыта. Желаем, чтобы здоровье еще долго позволяло вам жить активной и разносторонней жизнью. Чтобы вы всегда имели силы и возможности осуществить все то, о чем мечталось в молодости. Будьте активными, счастливыми и целеустремленными, ведь звание "пожилой человек" – это не диагноз, а заслуженный почет и уважение. С праздником!

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За матеріалами: pozdravok.ru.