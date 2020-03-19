День весняного рівнодення: що категорично не можна робити 20 березня

День весняного рівнодення в народі завжди вважався днем з особливим сакральним значенням. З давніх-давен вірили, що з цього моменту природа оживає і повністю вступає в нову, весняну фазу.
Саме в День весняного рівнодення Сонце переходить у знак Овна, тому ця дата вважається початком астрологічної весни. Що не можна робити в День весняного рівнодення і як рекомендується відзначити це свято, – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.
День весняного рівнодення 2020: що не можна робити
Pixabay
Що не можна робити в День весняного рівнодення
У весняне рівнодення не можна думати про погане, щоб не запрограмувати негатив на своє майбутнє.
Також вкрай небажано лаятися, сваритися, конфліктувати – це може зруйнувати стосунки.
Гнів і агресія в День весняного рівнодення особливо небезпечні, оскільки можуть породити енергії руйнування в житті. Намагайтеся уникати будь-яких негативних емоцій.
День весняного рівнодення 2020: що не можна робити
Pixabay
Крім того, в День весняного рівнодення не можна забувати про минуле і предків – варто відзначити оновлення природи веселощами, сходити в гості і подарувати оточуючим позитивний настрій.
Раніше також вірили, що в весняне рівнодення не можна садити вербу і без свічки виходити на вулицю: за повір'ям, ввечері нечиста сила гуляє шабаші, а світло свічки здатне захистити від неї.
Як слід відзначити День весняного рівнодення
Вважається, що в День весняного рівнодення потрібно очистити своє житло від негативу, позбутися від мотлоху і сміття.
День весняного рівнодення 2020: що не можна робити
Pixabay
Корисно зайнятися медитацією, практикою на збільшення енергії, що допоможе зберегти здоров'я і бадьорість.
День весняного рівнодення є унікальним часом, коли можна виправити помилки, пробачити образи і отримати прощення самим.
Також вважається, що бажання, загадані в цей містичний день, обов'язково збуваються.
Раніше OBOZREVATEL розповідав, коли 2020 року буде День весняного рівнодення і як його відзначити.
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