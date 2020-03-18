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18 березня • оновлено в 06:35
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День весняного рівнодення 2020: коли буде та як правильно зустріти

2.1т
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У 2020 році День весняного рівнодення настане 20 березня, в п'ятницю о 5.50 за Києвом.

Хоча в багатьох джерелах постійною датою свята вказується 21 березня, через різницю календарного і астрономічного років День весняного рівнодення постійно зміщується на кілька годин. Так, нинішнього року зміщення відбулося через те, що 2020-й – високосний рік. Детальніше про свято, його традиції та прикмети розповість OBOZREVATEL.

День весняного рівнодення

День весняного рівнодення

Pixabay

День весняного рівнодення: що це за свято

Вважається, що в День весняного рівнодення весна остаточно вступає в свої права, а процес відновлення світлового дня закінчується. З цього моменту день за тривалістю прирівнюється до ночі.

З точки зору науки, у День весняного рівнодення Сонце перетинає екватор і переходить з північної півкулі в південну. Земля ж займає вертикальне положення щодо світила.

Поступово день починає прибувати, а ніч стає коротшою, що є початком астрономічної весни.

День весняного рівнодення

День весняного рівнодення

Pixabay

У багатьох народів вважається, що День весняного рівнодення має велику магічну силу, коли світло перемагає темряву і приносить тепло на Землю.

У деяких країнах, таких як Іран, Афганістан, Таджикистан, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, цього дня святкується початок нового року.

Традиції в День весняного рівнодення

День весняного рівнодення у слов'ян відомий як Сороки. Свято пов'язували з прильотом птахів, що приносили з собою весну.

Головним символом був "путящий" жайворонок, який обов'язково мав прилетіти в цей день. У формі цього птаха випікали обрядові частування.

День весняного рівнодення слов'яни пов'язували з прильотом птахів

День весняного рівнодення слов'яни пов'язували з прильотом птахів

Pixabay

У День весняного рівнодення влаштовувалися гучні гуляння і застілля. Люди спалювали опудало, що вважалося символом кінця зими. Також стрибали через багаття, щоб очиститися від негативної енергії, співали веснянки.

Незаміжні дівчата випікали млинці і ворожили по них на судженого, на першу дитину. Також на любов ворожили по картах і на дзеркалі.

День весняного рівнодення: прикмети

Птахи прилетіли – до хорошого урожаю пшениці.

Мороз у День весняного рівнодення обіцяє холод ще протягом 40 днів.

Загадані в День весняного рівнодення бажання збуваються, а сни – віщі.

Свято потрібно провести весело ій легко, щоб рік був вдалим.

День весняного рівнодення: прикмети

День весняного рівнодення: прикмети

Pixabay

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Автор
Аліна Мельник
Тема
свята
Місце
Україна
Теги
традиции календарь День осіннього рівнодення свято
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сибирский ватник
сибирский ватник
У нас сегодня этот день.Даже на 2 минуты день больше ночи.
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