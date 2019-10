День вчителя-2019: як Заворотнюк, Винник і Потап упустили свій шанс

В Україні 6 жовтня відзначають професійне свято День вчителя – дуже важлива подія в житті кожного громадянина, адже ця людина є другою сім'єю.

OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, хто із зірок мав можливість стати педагогом та піти в сферу освіти, але упустив свій шанс і побудував свою кар'єру на сцені.

День вчителя - зірки, які упустили шанс

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук в США

Лідер українського гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук викладав у Стенфордському університеті після того, як його запросили до Центру демократії, розвитку та верховенства права (Center on Democracy, Development and the Rule of Law). Там артист проводив семестр, читав лекції й брав участь в ряді заходів.

Олег Винник

Винник в Київському університеті культури

Український співак Олег Винник у 2018 році увійшов до лав викладачів Київського університету культури на факультеті режисури та шоу-бізнес.

Анастасія Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк instagram / a_zavorotnyuk

Російська актриса і зірка серіалу "Моя прекрасна няня", навколо якої останнім часом багато сумних новин про рак головного мозку, в юності подавала документи на історичний факультет до педагогічного вузу в Астрахані. Але кар'єру педагога вона все ж вирішила відкласти і пішла на сцену.

Павло Воля

Павло Воля instagram / pavelvolyaofficial

Російський шоумен у 2001 році закінчив Пензенський педагогічний інститут за спеціальністю – вчитель російської мови та літератури, після чого відправився до Москви для продовження кар'єри. Але в сфері освіти у нього нічого не вийшло, і тепер всі його знають, як ведучого Comedy Club.

Потап (Олексій Потапенко)

Олексій Потапенко instagram.com/realpotap

Мало хто знає, але Потап отримав першу освіту – вчитель фізкультури і тренер з водного поло та плавання в Національному університеті фізичного виховання і спорту України. Друга освіта – Магістр економічних наук, підприємницької діяльності та аудиту. Хай би там як, всі його знають, як шоумена, продюсера і співака.

