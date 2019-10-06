День вчителя-2019: як Заворотнюк, Винник і Потап упустили свій шанс

В Україні 6 жовтня відзначають професійне свято День вчителя – дуже важлива подія в житті кожного громадянина, адже ця людина є другою сім'єю.
OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, хто із зірок мав можливість стати педагогом та піти в сферу освіти, але упустив свій шанс і побудував свою кар'єру на сцені.
День вчителя - зірки, які упустили шанс
Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук в США
Лідер українського гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук викладав у Стенфордському університеті після того, як його запросили до Центру демократії, розвитку та верховенства права (Center on Democracy, Development and the Rule of Law). Там артист проводив семестр, читав лекції й брав участь в ряді заходів.
Олег Винник
Винник в Київському університеті культури
Український співак Олег Винник у 2018 році увійшов до лав викладачів Київського університету культури на факультеті режисури та шоу-бізнес.
Анастасія Заворотнюк
Анастасія Заворотнюк
instagram / a_zavorotnyuk
Російська актриса і зірка серіалу "Моя прекрасна няня", навколо якої останнім часом багато сумних новин про рак головного мозку, в юності подавала документи на історичний факультет до педагогічного вузу в Астрахані. Але кар'єру педагога вона все ж вирішила відкласти і пішла на сцену.
Павло Воля
Павло Воля
instagram / pavelvolyaofficial
Російський шоумен у 2001 році закінчив Пензенський педагогічний інститут за спеціальністю – вчитель російської мови та літератури, після чого відправився до Москви для продовження кар'єри. Але в сфері освіти у нього нічого не вийшло, і тепер всі його знають, як ведучого Comedy Club.
Потап (Олексій Потапенко)
Олексій Потапенко
instagram.com/realpotap
Мало хто знає, але Потап отримав першу освіту – вчитель фізкультури і тренер з водного поло та плавання в Національному університеті фізичного виховання і спорту України. Друга освіта – Магістр економічних наук, підприємницької діяльності та аудиту. Хай би там як, всі його знають, як шоумена, продюсера і співака.
Раніше OBOZREVATEL розповів, як привітати з Днем вчителя, щоб порадувати педагогів в їхнє професійне свято.
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