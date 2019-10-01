День вчителя 2019: історія і традиції свята

День вчителя в Україні відзначають у першу неділю жовтня. У 2019 році професійне свято працівників сфери освіти відзначають 6 жовтня.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися історію і традиції цього свята.

bg.by

Коли святкують День вчителя в Україні та світі?

Всесвітній день вчителя почали відзначати в 1994 році, завдяки ЮНЕСКО і Міжнародній організації праці. Події, які були історичною передумовою для створення такого свята, як Всесвітній день вчителя, відбулися ще в 1966 році - в Парижі на Спеціальної міжурядової конференції був підписаний документ про соціальний статус вчителів.

Заначимо, що в світі день вчителя за рішенням ЮНЕСКО завжди відзначають 5 жовтня.

starfate.ru

Як святкують День вчителя?

Зазвичай в цей день учні вітають вчителів в школах. Вони дарують їм квіти, подарунки і влаштовують святкові концерти. Також, у багатьох навчальних закладах проводять День самоврядування.

examen.ru

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