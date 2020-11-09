День української писемності та мови: історія, традиції та привітання зі святом

День української писемності та мови щорічно відзначається 9 листопада, в день пам'яті преподобного Нестора Літописця.

Свято було встановлено 1997 року указом президента України Леоніда Кучми – на підтримку ініціативи громадських організацій та "з урахуванням важливої ролі української мови в консолідації українського суспільства". Про те, як воно відзначається, читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Історія свята

День української писемності та мови встановлено в пам'ять про Преподобного Нестора – київського літописця, послідовника засновників слов'янської писемності Кирила і Мефодія.

Нестор Літописець з 1073 року було ченцем Києво-Печерського монастиря. Він також відомий як письменник-агиограф, автор "Житій святих князів Бориса і Гліба та Феодосія Печерського". За однією версією, святий Нестор вважається упорядником, за іншою, – автором "Повісті временних літ". Помер 1113 року, мощі святого зберігаються у Ближніх печерах Києво-Печерської лаври.

Преподобний Нестор Літописець був ченцем Києво-Печерського монастиря hram-olgi.ru

Традиції в День української писемності та мови

У свято прийнято покладати квіти до пам'ятника святого Нестора Літописця.

Батьки 9 листопада йдуть до церкви, щоб поставити свічку преподобному Нестору і помолитися про допомогу дитині в навчанні.

З 2000 року в День української писемності та мови в прямому ефірі "Українського радіо" транслюють "Диктант національної єдності", який може написати кожен охочий.

У свято стартує Міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика, щорічна кількість учасників якого становить понад 5 мільйонів з 20 країн світу.

Привітання з Днем української писемності та мови

З Днем української писемності та мови доречно привітати друзів і близьких віршами українських поетів, присвяченими рідній мові.

"Як парость виноградної лози…", Максим Рильський

Як парость виноградної лози,

Плекайте мову. Пильно й ненастанно

Політь бур'ян. Чистіша від сльози

Вона хай буде. Вірно і слухняно

Нехай вона щоразу служить вам,

Хоч і живе своїм живим життям.

Прислухайтесь, як океан співає –

Народ говорить. І любов, і гнів

У тому гомоні морськім. Немає

Мудріших, ніж народ, учителів;

У нього кожне слово – це перлина,

Це праця, це натхнення, це людина.

Не бійтесь заглядати у словник:

Це пишний яр, а не сумне провалля;

Збирайте, як розумний садівник,

Достиглий овоч у Грінченка й Даля,

Не майте гніву до моїх порад

І не лінуйтесь доглядать свій сад.

***

З Днем української писемності та мови YouTube

"Рідна мова", Дмитро Павличко

Спитай себе, дитино, хто ти є,

І в серці обізветься рідна мова;

І в голосі яснім ім'я твоє

Просяє, наче зірка світанкова.

З родинного гнізда, немов пташа,

Ти полетиш, де світу далечизна,

Та в рідній мові буде вся душа

І вся твоя дорога, вся Вітчизна.

У просторах, яким немає меж,

Не згубишся, як на вітрах полова.

Моря перелетиш і не впадеш,

Допоки буде в серці рідна мова.

***

Картинка в День української писемності та мови umannews.city

"А Вкраїни мова…", Павло Тичина

А Вкраїни мова –

Мов те сонце дзвінкотюче,

Мов те золото блискуче,

Вся і давність, і обнова –

Українська мова.

Розцвітай же, слово,

І в родині, і у школі,

Й на заводі, і у полі

Пречудесно, пречудово

Розцвітай же, слово!

Хай ізнов калина

Червоніє, достигає,

Всьому світу заявляє:

Я – країна Україна –

На горі калина!

***

Листівка в День української писемності та мови metoddialogu.blogspot.com

"Мова кожного народу…", Оксана Забужко

Мова кожного народу

неповторна і – своя;

в ній гримлять громи в негоду,

в тиші – трелі солов'я.

На своїй природній мові

і потоки гомонять;

зелен-клени у діброві

по-кленовому шумлять.

Солов'їну, барвінкову,

колосисту – на віки –

українську рідну мову

в дар мені дали батьки.

Берегти її, плекати

буду всюди й повсякчас,

бо ж єдина – так, як мати,

мова в кожного із нас!

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сергій Міхалок заспівав пісню Кузьми Скрябіна "Чорнобиль форева" українською мовою в зоні відчуження. Трек записано разом з екс-лідером групи "Димна суміш" та фронтменом The Gitas Олександром Чемеровим.