День українського козацтва: історія, традиції та привітання зі святом запорожців

У середу, 14 жовтня, відзначається День українського козацтва. Це свято за традицією святкують в один день з Покровом Пресвятої Богородиці і Днем захисника України.

Про те, що це за свято і як воно відзначається, читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

День українського козацтва: історія

Козаки Запорізької Січі в XVI-XVII століттях зіграли найважливішу роль у боротьбі з навалою іноземних завойовників. Вони були учасниками військових громад, які називали себе воїнами Христовими і вважали своїм головним завданням захист України від кримських татар, охорону торгових шляхів і українських кордонів.

Свято Покрови Пресвятої Богородиці було особливо шанованим для козаків, оскільки Божу Матір вони вважали своєю заступницею і покровителькою. Так, наприклад, саме в цей день вони збиралися, щоб обрати нових членів старшини.

У наш час День українського козацтва, згідно з указом президента Леоніда Кучми 1999 року, відзначається 14 жовтня, в Покров Пресвятої Богородиці. Свято було затверджено "з огляду на історичне значення і заслуги козацтва в утвердженні української державності та його вагомий внесок у сучасний процес державотворення".

Свято Покрови Пресвятої Богородиці було особливо шанованим для українських козаків Pinterest

Традиції Дня українського козацтва

У свято по всій Україні проходять традиційні заходи, концерти, фестивалі, турніри бойових мистецтв, походи на чайках, виставки, кінні походи, тематичні уроки та лекції про безсмертну славу українських козаків.

Крім того, з 2002 року в Україні діє громадська організація "Українське реєстрове козацтво", яка позиціонує себе правонаступницею традицій Запорізької Січі.

У День українського козацтва по всій Україні проходять святкові заходи 112.ua

Привітання з Днем українського козацтва

Вітаємо вас, чоловіки,

У День військових України.

Ви захисники нашої землі,

І опора для своєї родини.

Ми бажаємо вам сьогодні

Багато грошей, і здоров’я,

І успіхів у кожній справі,

Завжди щоб були ви мужні і браві!

Нехай щастить і йде все на краще

Живіть років до ста – і не інакше!

***

Поздравляем всех военных Украины,

Кто покой способен защитить!

Да и тех, кто срок свой службы отслужили,

Можем от души благодарить!

Укрепляться нужно, несомненно,

И держать на пульсе руку вновь!

Чтобы небо мирным только было,

Лучше ведь войны – людей любовь!

***

Листівка в День українського козацтва nazarko-ov.prom.ua

Ми вітаємо воїнів сильних!

Витривалих духом та міцних.

Вам по плечу військова справа!

Тактика бою, вправність і слава.

У ваших лавах – це не рідкість!

Вітання від нас прийміть сьогодні,

Щастя, сили вам і багато здоров’я!

***

Мы поздравляем воинов сильных!

Крепких, выносливых духом и телом,

Вам по плечу военное дело!

Тактика боя, сноровка и меткость,

В ваших рядах – это не редкость!

Поздравление от нас примите сегодня,

Счастья, силы вам и много здоровья!

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