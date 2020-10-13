День українського козацтва: історія, традиції та привітання зі святом запорожців
У середу, 14 жовтня, відзначається День українського козацтва. Це свято за традицією святкують в один день з Покровом Пресвятої Богородиці і Днем захисника України.
Про те, що це за свято і як воно відзначається, читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.
День українського козацтва: історія
Козаки Запорізької Січі в XVI-XVII століттях зіграли найважливішу роль у боротьбі з навалою іноземних завойовників. Вони були учасниками військових громад, які називали себе воїнами Христовими і вважали своїм головним завданням захист України від кримських татар, охорону торгових шляхів і українських кордонів.
Свято Покрови Пресвятої Богородиці було особливо шанованим для козаків, оскільки Божу Матір вони вважали своєю заступницею і покровителькою. Так, наприклад, саме в цей день вони збиралися, щоб обрати нових членів старшини.
У наш час День українського козацтва, згідно з указом президента Леоніда Кучми 1999 року, відзначається 14 жовтня, в Покров Пресвятої Богородиці. Свято було затверджено "з огляду на історичне значення і заслуги козацтва в утвердженні української державності та його вагомий внесок у сучасний процес державотворення".
Традиції Дня українського козацтва
У свято по всій Україні проходять традиційні заходи, концерти, фестивалі, турніри бойових мистецтв, походи на чайках, виставки, кінні походи, тематичні уроки та лекції про безсмертну славу українських козаків.
Крім того, з 2002 року в Україні діє громадська організація "Українське реєстрове козацтво", яка позиціонує себе правонаступницею традицій Запорізької Січі.
Привітання з Днем українського козацтва
Вітаємо вас, чоловіки,
У День військових України.
Ви захисники нашої землі,
І опора для своєї родини.
Ми бажаємо вам сьогодні
Багато грошей, і здоров’я,
І успіхів у кожній справі,
Завжди щоб були ви мужні і браві!
Нехай щастить і йде все на краще
Живіть років до ста – і не інакше!
***
Поздравляем всех военных Украины,
Кто покой способен защитить!
Да и тех, кто срок свой службы отслужили,
Можем от души благодарить!
Укрепляться нужно, несомненно,
И держать на пульсе руку вновь!
Чтобы небо мирным только было,
Лучше ведь войны – людей любовь!
***
Ми вітаємо воїнів сильних!
Витривалих духом та міцних.
Вам по плечу військова справа!
Тактика бою, вправність і слава.
У ваших лавах – це не рідкість!
Вітання від нас прийміть сьогодні,
Щастя, сили вам і багато здоров’я!
***
Мы поздравляем воинов сильных!
Крепких, выносливых духом и телом,
Вам по плечу военное дело!
Тактика боя, сноровка и меткость,
В ваших рядах – это не редкость!
Поздравление от нас примите сегодня,
Счастья, силы вам и много здоровья!
Раніше OBOZREVATEL розповідав, що подарувати на День захисника України: небанальні ідеї.