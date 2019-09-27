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27 вересня • оновлено в 19:00
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День туризму в Україні: кращі привітання та листівки

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В Україні 27 вересня відзначається Національне професійне свято – День туризму.

Цю подію присвячено працівникам турагентств, туроператорам і всім, хто працює в цій сфері, а також мандрівникам. OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з яскравими привітаннями з Днем туризму в Україні.

День туризму в Україні – аеропорт

День туризму в Україні – аеропорт

pixabay

День туризму в Україні – привітання у віршах

В день туризму ми туристам

Від душі бажать повинні,

Щоб пеньок завжди був чистим

Хліб і сіль – на скатертині.

Щоб дорогу завжди знали,

І з собою компас мали.

Розбирались ви б в місцині,

Щоб не були ноги сині!

* * *

З Днем туризму,

Побільше оптимізму,

Побільше удачі,

Успіхів впридачу!

Всім туристкам і туристам

Я бажаю світлих днів,

Перельоти спокійніше

І нічліги веселіше!

Адже туризм — не тільки гори,

Ліс і пісні біля багаття,

А Париж, Стамбул, Мінводи,

Прага, Рим і Хургада.

Нехай же віза не прострочить

І страховка не згорить,

Нехай же скатертиною дорога

У рай туристський вам лежить!

* * *

Бажаю яскравих вражень,

Нових країн і міст,

Сотні яскравих миттєвостей,

Будь на все готовий, турист!

Вдалину нехай веде дорога,

Місць бажаю невідомих,

Багато подорожей бурхливих

І знайомств спокусливих!

День туризму в Україні – привітання в прозі

День туризму в Україні: кращі привітання та листівки

Вітаю з Днем туризму в Україні. Бажаю невтомного інтересу до нових просторів, міст і країн, до незвіданих куточків природи, до пам'яток всієї планети. Нехай твоїми супутниками завжди будуть гарний настрій та кохання.

* * *

Вітаю тебе з Днем туризму. Хочу побажати більше щасливих доріг у твоєму житті, які приведуть до успіху. Нехай завжди випадає можливість, буде бажання і з'являються кошти, щоб відправитися в подорож і пізнавати нові простори!

* * *

Бажаю, щоб у ваших очах завжди відбивалися яскраві враження, нові пригоди і незабутні емоції, які вам подарують незвідані шляхи і не пройдені маршрути. Бажаю, щоб у ваших серцях назавжди закарбувалися незабутні заходи і запаморочливі світанки. Нехай ваша душа ніколи не шукає спокою, а прагне нових подорожей з коханим та потертим рюкзаком. З Днем туризму!

День туризму в Українілистівки

День туризму в Україні: кращі привітання та листівки
День туризму в Україні: кращі привітання та листівки
День туризму в Україні: кращі привітання та листівки
День туризму в Україні: кращі привітання та листівки
День туризму в Україні: кращі привітання та листівки
День туризму в Україні: кращі привітання та листівки

Як повідомляв OBOZREVATEL, в жовтні на українців чекають довгі вихідні – відразу три дні поспіль.

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Україна
Теги
свято туризм туристы
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70rus xxx
70rus xxx
А заробитчане имеют статус туриста?
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