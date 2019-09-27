День туризму в Україні: кращі привітання та листівки

В Україні 27 вересня відзначається Національне професійне свято – День туризму.
Цю подію присвячено працівникам турагентств, туроператорам і всім, хто працює в цій сфері, а також мандрівникам. OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з яскравими привітаннями з Днем туризму в Україні.
День туризму в Україні – аеропорт
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День туризму в Україні – привітання у віршах
В день туризму ми туристам
Від душі бажать повинні,
Щоб пеньок завжди був чистим
Хліб і сіль – на скатертині.
Щоб дорогу завжди знали,
І з собою компас мали.
Розбирались ви б в місцині,
Щоб не були ноги сині!
* * *
З Днем туризму,
Побільше оптимізму,
Побільше удачі,
Успіхів впридачу!
Всім туристкам і туристам
Я бажаю світлих днів,
Перельоти спокійніше
І нічліги веселіше!
Адже туризм — не тільки гори,
Ліс і пісні біля багаття,
А Париж, Стамбул, Мінводи,
Прага, Рим і Хургада.
Нехай же віза не прострочить
І страховка не згорить,
Нехай же скатертиною дорога
У рай туристський вам лежить!
* * *
Бажаю яскравих вражень,
Нових країн і міст,
Сотні яскравих миттєвостей,
Будь на все готовий, турист!
Вдалину нехай веде дорога,
Місць бажаю невідомих,
Багато подорожей бурхливих
І знайомств спокусливих!
День туризму в Україні – привітання в прозі
Вітаю з Днем туризму в Україні. Бажаю невтомного інтересу до нових просторів, міст і країн, до незвіданих куточків природи, до пам'яток всієї планети. Нехай твоїми супутниками завжди будуть гарний настрій та кохання.
* * *
Вітаю тебе з Днем туризму. Хочу побажати більше щасливих доріг у твоєму житті, які приведуть до успіху. Нехай завжди випадає можливість, буде бажання і з'являються кошти, щоб відправитися в подорож і пізнавати нові простори!
* * *
Бажаю, щоб у ваших очах завжди відбивалися яскраві враження, нові пригоди і незабутні емоції, які вам подарують незвідані шляхи і не пройдені маршрути. Бажаю, щоб у ваших серцях назавжди закарбувалися незабутні заходи і запаморочливі світанки. Нехай ваша душа ніколи не шукає спокою, а прагне нових подорожей з коханим та потертим рюкзаком. З Днем туризму!
День туризму в Україні – листівки
Як повідомляв OBOZREVATEL, в жовтні на українців чекають довгі вихідні – відразу три дні поспіль.
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