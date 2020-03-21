Як привітати з Днем таксиста: смс і забавні картинки

Щороку 22 березня в Україні і в світі відзначається День таксиста.
Так, саме цього дня 1907 року в Лондоні вперше на дорогах з'явилися кеби, обладнані спеціальними лічильниками. До свята OBOZREVATEL пропонує своїм читачам найкращі привітання та кумедні картинки до Дня таксиста.
День таксиста: привітання
vitannya.in.ua
Привітання з Днем таксиста
Вітаю з Днем таксиста і бажаю добрих і щедрих пасажирів, щасливої дороги і рівних доріг, гарного настрою та міцного здоров'я, бадьорості за кермом та міцних сил, благополуччя в житті та незламного щастя, зеленого світла до успіху і відсутності стоп-знаків в досягненні цілей.
***
З таким таксистом хоч куди,
Надійний дуже він завжди.
Дай Бог тобі здоров'я багато,
Була щоб світлою дорога.
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День таксиста: привітання
otkritkiok.ru
Вітаю з Днем таксиста і хочу побажати рулити дорогами удачі, не знати втоми і не звертати з шляху успіху, відкривати для пасажирів новий світ добра і радості за вікнами автомобіля з шашечками, а для себе завжди знаходити правильну дорогу до виконання головної мрії.
***
Нехай завжди зелене світло
В житті запалюється,
Нехай надії і мрії
Всі твої збуваються.
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День таксиста: привітання
pozdravitel.ru
З Днем таксиста тебе вітаю! Бажаю, щоб тобі зустрічалися лише зелені світлофори і посмішки інших водіїв! Нехай лише інтелігентні попутники сідають в твій автомобіль з шашечками і не створюють проблем, а завжди ставлять тобі 5 зірочок! Зі святом!
День таксиста: кумедні картинки
День таксиста: привітання
gifka.com
День таксиста: привітання
dilovamova.com
День таксиста: привітання
vsedlyaprazdnika.ru
День таксиста: привітання
otkritkiok.ru
День таксиста: привітання
otkritkiok.ru
День таксиста: смішні привітання
zuskin.com
День таксиста: забавні картинки
ot7.raskraski.link
День таксиста: привітання
ot7.raskraski.link
День таксиста: привітання
otkritkiok.ru
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