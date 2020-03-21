Як привітати з Днем таксиста: смс і забавні картинки

Щороку 22 березня в Україні і в світі відзначається День таксиста.

Так, саме цього дня 1907 року в Лондоні вперше на дорогах з'явилися кеби, обладнані спеціальними лічильниками. До свята OBOZREVATEL пропонує своїм читачам найкращі привітання та кумедні картинки до Дня таксиста.

День таксиста: привітання vitannya.in.ua

Привітання з Днем таксиста

Вітаю з Днем таксиста і бажаю добрих і щедрих пасажирів, щасливої дороги і рівних доріг, гарного настрою та міцного здоров'я, бадьорості за кермом та міцних сил, благополуччя в житті та незламного щастя, зеленого світла до успіху і відсутності стоп-знаків в досягненні цілей.

***

З таким таксистом хоч куди,

Надійний дуже він завжди.

Дай Бог тобі здоров'я багато,

Була щоб світлою дорога.

***

День таксиста: привітання otkritkiok.ru

Вітаю з Днем таксиста і хочу побажати рулити дорогами удачі, не знати втоми і не звертати з шляху успіху, відкривати для пасажирів новий світ добра і радості за вікнами автомобіля з шашечками, а для себе завжди знаходити правильну дорогу до виконання головної мрії.

***

Нехай завжди зелене світло

В житті запалюється,

Нехай надії і мрії

Всі твої збуваються.

***

День таксиста: привітання pozdravitel.ru

З Днем таксиста тебе вітаю! Бажаю, щоб тобі зустрічалися лише зелені світлофори і посмішки інших водіїв! Нехай лише інтелігентні попутники сідають в твій автомобіль з шашечками і не створюють проблем, а завжди ставлять тобі 5 зірочок! Зі святом!

День таксиста: кумедні картинки

День таксиста: привітання gifka.com

День таксиста: привітання dilovamova.com

День таксиста: привітання vsedlyaprazdnika.ru

День таксиста: привітання otkritkiok.ru

День таксиста: привітання otkritkiok.ru

День таксиста: смішні привітання zuskin.com

День таксиста: забавні картинки ot7.raskraski.link

День таксиста: привітання ot7.raskraski.link

День таксиста: привітання otkritkiok.ru

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як живе ведуча "Орла і решки" Жанна Бадоєва після розлучення.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.