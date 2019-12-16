День святої Великомучениці Варвари: що не можна робити 17 грудня

17 грудня православна церква вшановує пам'ять святої Варвари.

Вона прийняла мученицьку смерть за християнську віру 306 року за царювання імператора Максиміана. Детальніше про свято, його історію, традиції, як відзначати і що не можна робити, – в матеріалі OBOZREVATEL.

День святої Варвари: історія

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Варвара народилася в Стародавньому Єгипті, в місті Іліополь (зараз Сирія) в кінці III століття в родині язичників. Після смерті дружини батько Варвари збудував замок, де ув'язнив свою дочку, щоб вона не змогла спілкуватися з християнами.

Чоловік планував видати доньку заміж, але Варвара, яка, перебуваючи в ув'язненні, милувалася світом з вікна, сказала, що не бажає вступати в шлюб, а хоче пізнати світ. Тоді батько дозволив дівчині спілкуватися з подругами, сподіваючись, що вони напоумлять її вийти заміж.

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Одного разу, коли батько перебував у подорожі, Варвара познайомилася з християнками, які розповіли їй про Бога. Дівчина незабаром прийняла хрещення, вирішивши присвятити своє життя Ісусу Христу.

Дізнавшись про це, батько Варвари вирішив убити дочку, але вона сховалася в горах. Він все ж знайшов дівчину і віддав її під суд правителю міста, який намагався схилити Варвару відректися від її віри.

Але воля дівчини була непохитною. Варвара була кинута до темниці, де її піддали тортурам. Однак вранці на її тілі не було й сліду від них – вночі їй явився Господь і зцілив від усіх ран.

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Мучениця Варвара в результаті так і не зреклася християнства, і батько власноруч обезголовив її. Того ж дня чоловік був вщент спалений блискавкою.

Після хрещення Русі великомучениця Варвара стала однією з відомих шанованих святих. Мощі її в 6-му столітті були привезені до Константинополя, а в 8-му – дружиною російського князя Михайла Ізяславича, княжною Варварою, – до Києва. Вони по сей день знаходяться в соборі святого Володимира.

День святої Варвари: традиції

Свята великомучениця Варвара вважається покровителькою військових, шахтарів, ремісників, моряків, торговців і мандрівників. Крім того, вважається, що свята допомагає вийти заміж. Перед іконою Святої Варвари просять про жіноче щастя, про вдале і швидке заміжжя, про вагітність, про захист від раптової смерті без покаяння, про зцілення від хвороб, про здоров'я дитини.

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Крім того, в день Варвари служать панахиди за померлими.

У слов'ян День Варвари прийнято святкувати лише жінкам. Свято пов'язане з Савою (18 грудня) і Миколою (19 грудня) – втрьох вони утворюють цілий ритуальний комплекс.

У День Варвари традиційно освячують воду. Раніше було прийнято йти до ополонки за водою добре одягненими і причесаними, вітатися і розмовляти з нею, як з живою. Потім на цій воді варили ритуальну кашу, залишаючи на ніч у котлі. А по застиглій скоринці судили про благополуччя в родині і врожайність наступного року.

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Дівчата в День святої Варвари влаштовують ворожіння на варениках: начинка з цукру обіцяла солодке життя; монетка означала прибуток і матеріальне благополуччя; кріп – міцне здоров'я; біла нитка – далеку подорож, чорна – коротку дорогу; кільце – весілля; борошно – невдачі.

Прикмети в День Варвари

– Напередодні дня Варвари багато зірок на небі – чекай холодів, небо тьмяне і похмуре – тепла.

– Якщо захід яскравий і насичений, то погода буде сонячна і ясна.

– Тепла погода в день святої Варвари обіцяла хороший урожай льону.

– Якщо на вулиці сильний мороз, то він ще довго протримається.

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День Варвари: що не можна робити

У День святої Варвари не можна прати, білити, місити глину – це вважається гріхом. Також не можна прясти і займатися домашніми справами.

У той же час дозволяється вишивати, оскільки, за легендою, свята була вмілою рукодільницею і вишила ризи самому Ісусові.

Раніше OBOZREVATEL розповідав читачеві про свята і пам'ятні дати грудня: що відзначається.

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