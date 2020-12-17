День святої Варвари: що не можна робити в свято

У четвер, 17 грудня, православна церква вшановує пам'ять великомучениці Варвари Іліопольської. Ця свята вважається захисницею від раптової і насильницької смерті, а також заступницею всіх жінок.

У народі свято відоме під назвами Варварині морози, Варварин день, День Варвари. Про головні традиції, забобони, прикмети і заборони цього дня розповідає OBOZREVATEL.

Свята Варвара жила в 3-4 століттях в Іліополі Фінікійському (зараз Ліван), в часи правління імператора Максиміана. Дівчина була дуже гарною, походила вона зі знатної родини язичників. Батько Варвари, Діоскор, закрив її у вежі від сторонніх поглядів.

У неволі Варвара, вивчаючи світ з вікон, дішла висновку, що створити його міг Єдиний Творець. Коли батько вирішив видати доньку заміж і випустив з вежі, вона познайомилася з місцевими християнами і прийняла хрещення.

Дізнавшись про це, Діоскор повів доньку до правителя Іліополя Мартіана. Святу переконували здректися християнства, а коли вона відмовилася, піддали жорстоким тортурам: били воловими жилами, розтирали рани волосяницею (груба тканина з козячої вовни, – ред.), обпалювали вогнем. У результаті Мартіан дозволив батькові Варвари самому здійснити суд над нею.

Тоді Діоскор обезголовив свою дочку. Разом зі святою Варварою стратили ще одну мученицю – Іуліанію, яка була вражена стійкістю дівчини і також оголосила себе християнкою. Згідно з переказами, згодом на Діоскора і Мартіана обрушився гнів Божий – їх обох вбила блискавка.

Мощі святої великомучениці Варвари покояться в Києві, у Володимирському соборі Православної церкви України: 1108 року їх привезла з собою з Візантії дружина князя Святополка Ізяславича Варвара.

Святій Варварі моляться про дітей, зцілення від недуг, а також про вирішення конфліктів з батьками та іншими родичами, про позбавлення від зневіри, смутку й печалі.

Великомучениця Варвара вважається також захисницею від раптової смерті без сповіді й причастя; віряни просять у неї заступництва для таких померлих.

На Русі Варварин день вважався "жіночим святом" – великомучениця вважалася покровителькою всіх жінок. Особливо її шанували вагітні, які молилися святій про допомогу під час пологів.

17 грудня зазвичай починалися сильні холоди – через це свято в народі прозвали Варварині морози.

У небі зірок не видно – до потепління.

Заморозки вранці – до морозної зими.

Багряний захід – до ясної і морозної погоди.

Захід затягли хмари – буде багато снігу.

Дим з печі стелиться – до потепління, вгору йде – до холодів.

Ткати, прати, білити, працювати з глиною, займатися іншими домашніми справами.

Лаятися, злитися, конфліктувати, лихословити.

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