День святої Варвари: листівки і привітання у віршах і прозі

17 грудня православна церква відзначає День пам'яті святої Великомучениці Варвари, яка в 4-му столітті прийняла мученицьку смерть за християнську віру.
Також сьогодні з Днем ангела вітають всіх Варь. OBOZREVATEL публікує листівки і привітання Варварам з іменинами у віршах і прозі.
Укрфото
Іменини Варвари: привітання у віршах
Ангел вдoма в тебе був,
Тoж мoлитву твoю чув,
І на твoї іменини,
Вже дарує щoхвилини:
Пуд здoрoв’я і пуд віри,
Кілограмів стo надії,
Фунтів мільйон любoві,
І кoхання не на слoві,
А каратів так відерце,
Радoсті у ваше серце,
Ну і ще букет удачі,
І дoбра у вашу вдачу!
"Народна правда"
В день святковий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай тобі допомагає,
Ангел покровитель!
sviyazhsk-monastery.ru
Хай Ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров’я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов’ю!
takprosto.cc
Твоє ім’я – найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!
З Днем ангела Варвари: привітання в прозі
– Дорога Варенько, вітаю тебе з цим радісним і щасливим днем. Хочу побажати, щоб тебе завжди оточували добрі люди і близькі, які люблять, щоб ти була життєрадісною і веселою, щоб у будь-якій справі тобі вдавалося досягати успіху і перемог, щоб любов твоя була світлою і щирою, щоб удача ніколи не залишала тебе.
– Вітаю, мила Варенько, і від душі бажаю жіночого здоров'я і щастя, вірної удачі і любові. І в народі, і в казках говорилося, що Варвара – це краса. Бажаю тобі завжди залишатися красивою, доброю, чуйною, веселою, благородною, щирою.
кадр YouTube
– Вітаю з Днем святої Варвари і від душі бажаю міцної віри і благих діянь, правильних цілей і світлої надії, чистої любові і щирої поваги, доброї допомоги небес і справжнього щастя життя.
– У День святої Варвари прийміть щирі побажання благополуччя. Нехай ім'я її, як символ мужності і віри, оберігає Вас, а краса нашого світу, яку вона так полюбила, привносить цю красу в душу, тішить своєю чистотою і яскравими фарбами.
З Днем Варвари: листівки
Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 грудня православна церква вшановує пам'ять святої Варвари. Вона прийняла мученицьку смерть за християнську віру в 306 році за царювання імператора Максиміана.
Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!
Читайте всі новини по темі "свята" на сайті "OBOZREVATEL".