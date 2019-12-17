День святої Варвари: листівки і привітання у віршах і прозі

17 грудня православна церква відзначає День пам'яті святої Великомучениці Варвари, яка в 4-му столітті прийняла мученицьку смерть за християнську віру.

Також сьогодні з Днем ангела вітають всіх Варь. OBOZREVATEL публікує листівки і привітання Варварам з іменинами у віршах і прозі.

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Іменини Варвари: привітання у віршах

Ангел вдoма в тебе був,

Тoж мoлитву твoю чув,

І на твoї іменини,

Вже дарує щoхвилини:

Пуд здoрoв’я і пуд віри,

Кілограмів стo надії,

Фунтів мільйон любoві,

І кoхання не на слoві,

А каратів так відерце,

Радoсті у ваше серце,

Ну і ще букет удачі,

І дoбра у вашу вдачу!

"Народна правда"

В день святковий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай тобі допомагає,

Ангел покровитель!

sviyazhsk-monastery.ru

Хай Ангел на іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров’я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов’ю!

takprosto.cc

Твоє ім’я – найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

З Днем ангела Варвари: привітання в прозі

– Дорога Варенько, вітаю тебе з цим радісним і щасливим днем. Хочу побажати, щоб тебе завжди оточували добрі люди і близькі, які люблять, щоб ти була життєрадісною і веселою, щоб у будь-якій справі тобі вдавалося досягати успіху і перемог, щоб любов твоя була світлою і щирою, щоб удача ніколи не залишала тебе.

– Вітаю, мила Варенько, і від душі бажаю жіночого здоров'я і щастя, вірної удачі і любові. І в народі, і в казках говорилося, що Варвара – це краса. Бажаю тобі завжди залишатися красивою, доброю, чуйною, веселою, благородною, щирою.

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– Вітаю з Днем святої Варвари і від душі бажаю міцної віри і благих діянь, правильних цілей і світлої надії, чистої любові і щирої поваги, доброї допомоги небес і справжнього щастя життя.

– У День святої Варвари прийміть щирі побажання благополуччя. Нехай ім'я її, як символ мужності і віри, оберігає Вас, а краса нашого світу, яку вона так полюбила, привносить цю красу в душу, тішить своєю чистотою і яскравими фарбами.

З Днем Варвари: листівки

Новини Рецепт приголомшливого салату з куркою на свято

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 грудня православна церква вшановує пам'ять святої Варвари. Вона прийняла мученицьку смерть за християнську віру в 306 році за царювання імператора Максиміана.

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