День святої Ольги: молитва, традиції, прикмети і заборони 24 липня

У п'ятницю, 24 липня, відзначається День святої Ольги. Цього дня православна церква вшановує пам'ять святої рівноапостольної княгині київської, бабусі хрестителя Київської Русі князя Володимира, яка першою з правителів країни прийняла християнство.

OBOZREVATEL пропонує докладніше дізнатися про свято, його історію, традиції, прикмети і заборони, а також про те, як варто молитися святий Ользі.

Історія свята: ким була княгиня Ольга

Княгиня київська Ольга була бабусею хрестителя Київської Русі князя Володимира і дружиною князя Ігоря, загибель якого від рук древлян описана в знаменитій "Повісті о полку Ігоревім".

Після загибелі чоловіка Ольга правила Київською Руссю як регент при малолітньому синові Святославові з 945 по 960 рік. У 954 році княгиня з паломництвом і дипломатичною місією відвідала Царгород, де прийняла християнство. При хрещенні Ользі було дано ім'я Олена, на честь святої цариці, яка набула Хрест Господній.

Повернувшись з Візантії, княгиня Ольга почала ревно нести християнську віру язичникам, при ній з'явилися перші християнські храми. "Була вона предвісницею християнській землі, як денниця перед сонцем, як зоря перед світанком. Адже вона сяяла, як місяць у ночі; так і вона світилася серед язичників, як перли в бруді", – відмічено в давньоруських літописах.

Княгиня київська Ольга була бабусею хрестителя Київської Русі князя Володимира Pinterest

У чому допомагає свята Ольга

День святої рівноапостольної княгині Ольги відзначається 24 липня – в дату її смерті (княгиня померла в 969 році).

Вважається, що свята Ольга є покровителькою вдів і новонавернених християн, їй моляться про заміжжя і сімейне щастя, а ікона святої оберігає сім'ю і дітей від бід і зла, допомагає зміцнити віру, вирішити складні, конфліктні і небезпечні ситуації, знайти мудрість і чинити справедливо.

Традиції свята

У народному календарі день 24 липня уславився як Ольгин день, або Ольга Страдниця: свято зазвичай доводиться на самий розпал робіт у полі.

Наші предки молилися святій Ользі про гарну погоду і про милосердя до женців. "Ольга – на полі підмога", – казали люди. Свято на честь княгині Ольги було ще відоме як "Стожари" – так називали зоряне скупчення в сузір'ї Тельця.

Вважається, що ікона свято Ольги святий оберігає сім'ю від зла ikona-i-molitva.info

Прикмети на 24 липня

На сосні багато шишок – добре вродить ячмінь.

Корови мало п'ють води, вдень сплять – до дощу.

Яскраве сяйво Стожар у безхмарному небі – до вдалих жнив і багатого врожаю. Мисливцям ця ж прикмета обіцяла шанс здобути ведмедя.

Жовта акація сильно пахне, а біля неї в'ються дрібні комахи – до дощу.

Різкий грім – до тихого дощу, гучний – до зливи.

Святій Ользі здавна молилися про гарну погоду і про милосердя до женців Pixabay

Що не можна робити в День Ольги

проводити свято в ледачій бездіяльності;

сваритися, злитися, лаятися, ображатися, лихословити;

прати;

брати гроші в борг;

планувати весілля.

Молитва святої рівноапостольної Ольги

О великая угоднице Божия, богоизбранная и богопрославленная, равноапостольная великая княгине Ольго!

Ты отринула еси зловерие и нечестие языческое, уверовала еси во Единаго Истиннаго Триипостаснаго Бога, и восприяла еси святое Крещение, и положила еси начало просвещению земли Российския светом веры и благочестия.

Ты еси духовная родоначальница наша, ты по Христе Спасителе нашем первая виновница просвещения и спасения рода нашего.

Ты еси теплая молитвенница и ходатаица о отечестве Всероссийстем, воинстве и всех людех. Сего ради смиренно молим тя:

призри на немощи наша и умоли Премилосердпго Царя небеснаго, да не прогневается на ны зело, яко по немощем нашим по вся дни согрешаем, да не погубит нас со беззаконьми нашими,

но да помилует и спасет нас по милости Своей, да всадит в сердца наша спасительный страх Свой, да просветит Своею благодатию ум наш, вуо еже разумети нам пути Господни, оставити стези нечестия и

заблуждений, татися же во путях спасения и истины, нецклоннаго исполнения заповедей Божиих и усавов святыя Церкве.

Моли, блаженная Ольго, Человеколюбца Господа, да пробавит нам великую милость Свою, да избавит нас от нашествия иноплеменных, от внутренних нестроений, мятежей и раздоров, от глада, смеротоносных болезней и от всякаго зла,

да подаст нам благорастворенияе воздуха и плодоносие земли, да сохранит страну нашу от всех козней и навет вражиих,

да соблюдет в судеях и правителех правду и милость, да даст пастырем ревность о спасении пасомых, всем же людем споспешение, о еже усердно службы своя исполняти,

любовь между собою и единомыслие имети, на благо отечества и Святыя Церкве верне подвизатися,

да возсияет свет спасительныя веры в стране нашей во всех концех ея, да обратятся к вере неверующии, да упразднятся вся ереси и расколы.

Да, тако поживше в мире на земли, сподобимся с тобою вечнаго блаженства на Небеси, хваляще и превозносяще Бога во веки веков.

Аминь.

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