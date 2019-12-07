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7 грудня • оновлено в 08:03
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День святої Катерини: що не можна робити 7 грудня

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Православні віруючі 7 грудня святкують День пам'яті святої Катерини.

Свята Катерина – християнська великомучениця, покровителька любові і шлюбу. Про традиції, історію свята, як відзначати і що не можна робити, розповість OBOZREVATEL.

День Катерини: історія свята

День святої Катерини: що не можна робити 7 грудня

restavratsya-xl.ru

Свята Катерина Олександрійська, яка іменується також як "наречена Христова", народилася в родині знатних людей в Олександрії. Її мати була таємною християнкою і з раннього дитинства виховувала Катерину в християнській вірі.

За переказами, коли дівчину хрестили, їй наснився сон, в якому сам Господь подарував їй каблучку, обручивши її з собою. А коли Катерина прокинулася, виявила цей перстень на своїй руці. Після цього Катерина стала проповідувати християнство і долучати інших до своєї віри.

День святої Катерини: що не можна робити 7 грудня

peremeny.ru

Відомо, що римський імператор Максиміан намагався спокусити дівчину, пропонуючи їй багатство і славу в обмін на її кохання. Але Катерина відмовилася – за це її відправили на тортури і в результаті стратили.

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День святої Катерини: традиції та гадання

День святої Катерини: що не можна робити 7 грудня

hochu.ua

Як відомо, свята Катерина є покровителькою сім'ї та шлюбу.

Той, хто шукає кохання, 7 грудня має піти до церкви і помолитися перед іконою Катерини.

Дівчата в цей день влаштовували "вечорниці", щоб поворожити на судженого. Вони ламали гілки вишні і ставили їх у воду біля ікон. Якщо на гілках до Нового року з'являлися квіти, вважалося, що скоро дівчина вийде заміж.

День святої Катерини: що не можна робити 7 грудня

hochu.ua

Схожі ворожіння влаштовували і хлопці: якщо на вишневих гілках квіти з'являлися до Різдва – вважалося, що наречена буде скромною. Якщо ж вишня засихала, то говорили, що дружина буде ледачою і сварливою.

Прикмети на День святої Катерини

Як і за багатьма іншими святами, за днем Катерини намагалися передбачити погоду.

У народі ходили прислів'я: "Катерина по воді, то Різдво по льоді", "Як на Катерини холодно, то буде голодно", "На святу Катерину ховайся під перину".

День святої Катерини: що не можна робити 7 грудня

pixabay.com

Так, ясна погода на Катерини віщувала морозну і холодну зиму.

Тепла погода 7 грудня означала, що морози вдарять тільки на Варварин день, тобто після 17 грудня.

Круги біля місяця означали холодну погоду найближчим часом.

День святої Катерини: що не можна робити

День святої Катерини: що не можна робити 7 грудня

feofan.mir-pravoslaviya.org.ua

Вважається, що в день святої великомучениці Катерини дівчатам не можна виконувати важку фізичну роботу і займатися рукоділлям. Крім того, 7 грудня забороняється палити багаття і розпалювати печі.

Також у День Катерини під забороною галасливі гуляння і п'янки, оскільки свято припадає на Різдвяний піст.

7 грудня дівчата повинні пам'ятати про три свічки, які ставлять біля ікони святої Катерини. За прикметою, якщо їх не поставити, то рід дівчини може обірватися.

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Автор
Аліна Мельник
Тема
свята
Місце
Україна
Теги
свято релігія традиции церква календарь
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
А что на украине православные что-ли? Я думал что католики... Даже Рождество Христово на 25 декабря перенесли, клоуны.
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