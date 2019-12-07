День святої Катерини: що не можна робити 7 грудня

Православні віруючі 7 грудня святкують День пам'яті святої Катерини.
Свята Катерина – християнська великомучениця, покровителька любові і шлюбу. Про традиції, історію свята, як відзначати і що не можна робити, розповість OBOZREVATEL.
День Катерини: історія свята
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Свята Катерина Олександрійська, яка іменується також як "наречена Христова", народилася в родині знатних людей в Олександрії. Її мати була таємною християнкою і з раннього дитинства виховувала Катерину в християнській вірі.
За переказами, коли дівчину хрестили, їй наснився сон, в якому сам Господь подарував їй каблучку, обручивши її з собою. А коли Катерина прокинулася, виявила цей перстень на своїй руці. Після цього Катерина стала проповідувати християнство і долучати інших до своєї віри.
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Відомо, що римський імператор Максиміан намагався спокусити дівчину, пропонуючи їй багатство і славу в обмін на її кохання. Але Катерина відмовилася – за це її відправили на тортури і в результаті стратили.
День святої Катерини: традиції та гадання
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Як відомо, свята Катерина є покровителькою сім'ї та шлюбу.
Той, хто шукає кохання, 7 грудня має піти до церкви і помолитися перед іконою Катерини.
Дівчата в цей день влаштовували "вечорниці", щоб поворожити на судженого. Вони ламали гілки вишні і ставили їх у воду біля ікон. Якщо на гілках до Нового року з'являлися квіти, вважалося, що скоро дівчина вийде заміж.
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Схожі ворожіння влаштовували і хлопці: якщо на вишневих гілках квіти з'являлися до Різдва – вважалося, що наречена буде скромною. Якщо ж вишня засихала, то говорили, що дружина буде ледачою і сварливою.
Прикмети на День святої Катерини
Як і за багатьма іншими святами, за днем Катерини намагалися передбачити погоду.
У народі ходили прислів'я: "Катерина по воді, то Різдво по льоді", "Як на Катерини холодно, то буде голодно", "На святу Катерину ховайся під перину".
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Так, ясна погода на Катерини віщувала морозну і холодну зиму.
Тепла погода 7 грудня означала, що морози вдарять тільки на Варварин день, тобто після 17 грудня.
Круги біля місяця означали холодну погоду найближчим часом.
День святої Катерини: що не можна робити
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Вважається, що в день святої великомучениці Катерини дівчатам не можна виконувати важку фізичну роботу і займатися рукоділлям. Крім того, 7 грудня забороняється палити багаття і розпалювати печі.
Також у День Катерини під забороною галасливі гуляння і п'янки, оскільки свято припадає на Різдвяний піст.
7 грудня дівчата повинні пам'ятати про три свічки, які ставлять біля ікони святої Катерини. За прикметою, якщо їх не поставити, то рід дівчини може обірватися.
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