День святої Фекли: що категорично не можна робити в свято

У середу, 7 жовтня, православна церква вшановує пам'ять святої Фекли Іконійської – ранньохристиянської святої, шанованої в лику рівноапостольних.

У народі свято отримало назву Фекла Заревниця, або також Фекла Запрядальниця; наші предки цього дня починали молотьбу. Детальніше про традиції, історії, прикмети свята, а також про те, що не можна робити 7 жовтня, розповідає OBOZREVATEL.

Історія свята: хто така Фекла Іконійська

Фекла народилася в місті Іконії (зараз Конья, Туреччина) в сім'ї знатних язичників. Коли дівчині було 18 років, вона заручилася з юнаком з багатої сім'ї, але почувши проповідь прибулого в місто апостола Павла, вирішила присвятити своє життя служінню Богу.

Збентежений наречений Фекли попросив правителя заарештувати апостола за, що він нібито "забороняє дівам вступати в шлюб". Фекла таємно приходила до в'язниці до Павла, підкуповуючи варту своїми коштовностями.

Свята Фекла народилася в місті Іконії у родині знатних язичників azbyka.ru

Коли про це дізналися, обох святих віддали під суд правителя міста. Згідно з апокрифом, Феклу відправили на вогнище, однак раптовий дощ загасив полум'я. Пізніше її кидали на розтерзання диким звірам, але ті не чіпали її, а одного разу, коли нетверезі чоловіки хотіли згвалтувати святу діву, раптом, за велінням Бога, перед нею з'явилася гора, в печері якої дівчина і змогла сховатися.

Відомо, що пізніше Фекла повернулася до рідного міста і звернула в християнство свою матір. Також вона зцілювала хворих духом і плоттю, багатьох спонукала повірити в Христа. Вона дожила до 90 років і померла в печері, ховаючись від язичницьких жерців.

Традиції свята

На Феклу жінки намагалися займатися рукоділлям, починали прясти, щоб весь рік в сім'ї було благополуччя (звідси назва Запрядальниця ).

7 жовтня було прийнято вдаватися до розваг, співати, веселитися, але опівночі запалювати вогонь і починати молотьбу (звідси пішло прізвисько Фекли – Заревниця ).

Про Феклу сказали: не плете волосся Фекла в косу, не зав'язує в бабин вузол, тому вони й стирчать у неї в різні боки. Вважалося, що в цей день все, що зав'яжеш, не розв'язати потім – ні вузол, ні долю. Якщо покохали – назавжди, якщо одружуються – то довгим щастя буде.

У чому допомагає свята Фекла

Святий Феклі моляться про лікування опіків, хвороб шкіри і очей, сліпоти, паралічу, хвороб ніг. На Кіпрі є монастир на честь святої Теклі з цілющим джерелом. Воду і глину з цього джерела використовують віряни, які моляться про зцілення. Відомо багато таких чудесних випадків.

Первомученицю Феклу просять клопотати у Бога прощення гріхів, допомогу проти нечистої сили, позбавлення від смерті на війні, захист від бід і скорбот, зцілення від недуг душі й тіла.

Їй також моляться про міцний і щасливий шлюбі, про благочестя та чистоту дітей, про благополучну старість, благу християнську кончину, про допомогу в працях чернецтву, про зміцнення духовних і тілесних сил воїнів.

За прикметою, багато жолудів 7 жовтня – зима буде м'якою Pixabay

Прикмети на 7 жовтня

Зайці рано нагуляли жир – до холодної і сніжної зими.

Багато жолудів – зима буде м'якою, а наступний рік – врожайним.

Птахи низько до землі летять – зима буде рання і холодна.

Великий врожай горобини – взимку буде холодно.

Якщо вранці туман піднімається вгору, утворюючи хмари, – до дощу.

Грім у цей день обіцяє теплу і безсніжну зиму.

Що не можна робити в день святий Фекли

Ходити в гості, приймати в домі чужих людей або далеких родичів: згідно з повір'ям, це потрібно, щоб весь рік бути в хороших стосунках зі своїми рідними, друзями і знайомими.

Домовлятися про щось з кимось, укладати контракти й угоди – вважається, що справи будуть невдалими.

Сумувати й байдикувати.

Займатися лагодженням одягу або взуття – це загрожує низкою неприємностей.

Закривати житло зовні: в домі в цей день завжди хтось повинен залишатися. За повір'ям, у цей день через незачинені зовні двері входять благополуччя, щастя і удача.

Неохайно виглядати. Це стосується як зовнішності, так і житла.

Молитва святий Теклі

О святая угоднице Божия, равноапостольная первомученице Фекло! Подвигом добрым подвизавшися на земли, восприяла еси на Небесех венец правды, егоже уготовал есть Господь всем любящим Его. Темже взирающе на святый твой образ, радуемся о преславнем скончании жительства твоего и чтим святую память твою. Ты же, предстоя Престолу Божию, приими моления наша и ко Всемилостивому Богу принеси, о еже простити нам всякое прегрешение и помощи нам стати противу кознем диавольским, да избавльшеся от скорбей, болезней, бед и напастей и всякаго зла, благочестно и праведно поживем в нынешнем веце и сподобимся предстательством твоим, аще и недостойни есмы, видети благая на земли живых, славяще Единаго, во святых Своих славимаго Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

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