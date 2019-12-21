День святої Анни 2019: що не можна робити 22 грудня

22 грудня православна церква відзначає День святої Анни. Цього дня, згідно з історією свята, відбулося непорочне зачаття Діви Марії – матері Сина Божого Ісуса Христа.

У народі День святої Анни також відомий як Анна Зимова. Детальніше про свято, його історію та традиції, про те, що не можна робити, – далі в матеріалі OBOZREVATEL.

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День Анни: історія

За переказами, Анна і її чоловік Іоаким жили в Назареті. Анна відзначалася побожністю і милосердям до бідних, у неї довго не було дітей, що у стародавніх євреїв вважалося ганьбою і покаранням за гріхи.

Разом зі своїм чоловіком Іоакимом Анна молила Бога про народження дитини. У Протоєвангелії йдеться про те, що одного разу їй з'явився ангел Господень, який приніс радісну звістку від Бога: її молитву почуто. Архангел Гавриїл сказав, що завдяки їх дочці Марії буде врятовано увесь світ.

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Щаслива Анна відразу поспішила до Єрусалима, щоб висловити Богу сердечну подяку. Там вона зустрілася зі своїм чоловіком, який також отримав звістку від Божого ангела.

День святої Анни: традиції

У народі в День святої Анни прийнято було молитися святій про зцілення від безпліддя.

Перед іконою Божої Матері "Несподівана Радість" моляться про зцілення від душевних недуг, про звернення заблукалих, про спокуту гріхів, за дітей, при глухоті.

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Вагітні жінки моляться про благополучні пологи і здоров'я для себе і малюка.

"На зачаття святої Анни вагітним жінкам пост": вагітним цього дня слід поститися і протягом доби не можна було братися за будь-яку роботу, йти з дому, слуд було особливо берегти дитя в утробі.

У одних слов'ян вважалося, що з 22 грудня зима встановлюється остаточно, а у інших – що з цього дня починається Новий рік.

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У народі говорили, що з Дня святої Анни вовки починають ходити зграями і стають особливо небезпечними, а на Водохреща після пострілів розбігаються.

Дівчата 22 грудня зазвичай влаштовували дівич-вечори, щоб узгодити, як святкувати різдвяні свята, і виготовити різні новорічні прикраси.

Починаючи з Анни Зимової господині приступали до підготовки до свят, прибирали в домі і заготовляли продукти до Різдва.

Що не можна робити в День Анни

Жінкам у День святої Анни не можна шити, в'язати, вишивати та й взагалі брати голку або нитку до рук – інакше заболить голова.

Крім того, в це свято заборонено прати і прибирати, рекомендується зовсім відмовитися від будь-якої роботи.

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Вагітним жінкам на Анну Зимову не можна розпалювати вогонь і переступати через гострі предмети, щоб не нашкодити малюкові.

Оскільки День святої Анни припадає на Різдвяний піст, 22 грудня не можна їсти м'ясо, молоко і молочні продукти. Можна з'їсти трохи риби – в Різдвяний піст її їдять по вівторках, четвергах, суботах і неділях, а цього року Анна Зимова припадає саме на неділю.

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