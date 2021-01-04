День святої Анастасії: що не можна робити в свято

У понеділок, 4 січня, православна церква вшановує пам'ять великомучениці Анастасії Узорішительниці. Ця свята вважається покровителькою вагітних та всіх невинних в'язнів.

У народі свято відоме як День Анастасії. Жінки при надії в цей час вишивали рушники, які повинні були стати оберегом при пологах. Детальніше про головні традиції і прикмети свята читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Хто така Анастасія Узорішительниця

Анастасія народилася в 3 столітті в Римі. Її мати бути таємною християнкою і виховала доньку в своїй вірі. Після її смерті батько примусив Анастасію вийти заміж за язичника Помплія. Свята, не бажаючи порушити обітницю дівоцтва та зберегти чистоту, уникала подружнього ложа, пояснюючи це хворобою.

Переодягнена в жебрачку, вона таємно відвідувала кинутих до в'язниць християн, втішала, вмивала і годувала хворих. Після смерті чоловіка весь спадок вона спрямувала на милосердні справи.

Анастасія Узорішительниця народилася в 3 столітті в Римі Wikipedia

Завдяки дару зцілення і своїй доброті Анастасія допомагала полегшити страждання багатьох в'язнів, за що її називають Узорішительницею.

Дізнавшись про те, що Анастасія – християнка, імператор Діоклетіан наказав її відвести до головного жерця, щоб він схилив її до язичництва чи піддав страти. Але свята була непохитна. Перш ніж відправити Анастасію на тортури, жрець хотів осквернити її: тільки-но він торкнувся святої, сильний біль стиснув йому голову і незабаром він помер.

Анастасія Узорішительниця таємно відвідувала кинутих до темниць християн pravoslavium.ru

Згодом Анастасію морили голодом, але, бачачи твердість її віри, вирішили втопити. Разом із засудженими злочинцями її відправили в море на кораблі з пробоїнами. Коли судно стало йти під воду, в'язням явилася мучениця Феодотія, яка керувала вітрилами і спрямувала корабель до берега.

Більше сотні людей після дива, що сталося, увірували у Христа, і Анастасія хрестила їх. Тоді правитель області наказав стратити святу на вогнищі – так вона прийняла мученицьку смерть 304 року.

Тіло великомучениці залишилося неушкодженим: його поховала християнка Аполлінарія. Коли гоніння припинилися, вона побудувала на місці поховання церкву.

Традиції в День Анастасії

Свята Анастасія вважається покровителькою вагітних, тому їй моляться про щасливі пологи.

У день пам'яті мучениці жінки при надії вишивали рушники, які служили як оберіг при пологах.

Традиційно для вагітних цього дня варили пісну кашу – щоб хвороби обходили стороною.

До Анастасії селяни намагалися закінчити всі роботи по дому і почати заготівлю продуктів до Різдва. У День Анастасії зазвичай кололи свиню, щоб спекти ковбаси до святкового столу.

Хмари йдуть проти вітру 4 січня – буде снігопад Pixabay

Прикмети 4 січня

Хмари йдуть проти вітру – буде снігопад.

Яка погода на Анастасію, така буде в жовтні.

Багато бурульок на дахах – до багатого врожаю.

У річках знизився рівень води – до посухи влітку і поганої риболовлі.

Що не можна робити в День Анастасії: забобони

Бити тварин – це загрожує хворобами і проблемами з ногами.

Займатися будь-якою роботою жінкам – щоб ніхто в хаті не помер.

Проколювати вуха – довго не заживуть.

Ходити босоніж і в'язати – інакше хтось із рідних може потрапити під арешт.

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