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7 лютого • оновлено в 09:10
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День святого Валентина: заборони, традиції та історія свята

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14 лютого закохані всього світу відзначають День святого Валентина. Своєю назвою свято зобов'язане святому Валентину, пам'ять якого цього дня вшановує під час літургії католицька церква.

День Валентина має давню історію і особливі традиції, яких намагаються дотримуватися і сьогодні. Як з'явилося свято День закоханих і як його відзначають, – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

День святого Валентина

День святого Валентина

pixabay.com

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День Валентина: історія свята

Вважається, що святу День Валентина близько 16 століть. Воно було назване на честь християнського священика Валентина. За переказами, в Римській імперії за часів Клавдія ІІ він, всупереч забороні, таємно вінчав пари.

Так, на думку римського імператора, сім'я і шлюб заважали будівництву сильної імперії. Тому Клавдій ІІ видав указ, яким заборонив солдатам одружуватися.

Святий Валентин

Святий Валентин

24smi.org

Сам Валентин був родом з римського міста Терні. Окрім вінчань, він також часто мирив закоханих, які перебували в сварках.

Дізнавшись про це, Клавдій наказав стратити Валентина. Уже після смерті святого було знайдено прощального листа, в якому він розповів про своє кохання до дівчини.

День святого Валентина

День святого Валентина

pixabay.com

Через деякий час після страти Валентина він був канонізований католицькою церквою як мученик, що постраждав за віру.

З 496 року за указом папи римського Геласіуса І Днем святого Валентина офіційно стало 14 лютого.

День закоханих

День закоханих

pixabay.com

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Традиції в День святого Валентина

У День святого Валентина, який також називається День закоханих, прийнято дарувати спеціальні листівки у вигляді червоних і рожевих сердечок – валентинки.

Також закохані намагаються 14 лютого дарувати один одному подарунки.

День закоханих

День закоханих

pixabay.com

Крім цього, пари 14 лютого традиційно влаштовують святкову вечерю на двох – вдома, в кафе або в ресторані.

Що не можна робити в День закоханих

14 лютого не варто дарувати банальні подарунки: потрібно підійди до вибору креативно. Також краще не дарувати дівчині на День закоханих кільце, якщо ви не плануєте робити їй пропозицію.

День святого Валентина

День святого Валентина

pixabay.com

Не варто ображатися і сумувати, якщо кохана людина нічого не подарувала вам, адже 14 лютого подарунок не найголовніший.

Щоб проявити оригінальність, краще подарувати жінці не троянди, а наприклад, півонії, тюльпани або ніжні піоновидні троянди – вибір у квіткових магазинах у День святого Валентина дуже широкий.

День святого Валентина

День святого Валентина

pixabay.com

Не можна порівнювати нинішній День закоханих із попередніми, щоб не образити і не засмутити другу половинку.

Якщо у вас поки немає коханої людини, це не означає, що потрібно провести 14 лютого в смутку і на самоті. Можна сходити на вечірку, в кіно або зустрітися з друзями.

День святого Валентина

День святого Валентина

pixabay.com

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Автор
Аліна Мельник
Тема
День святого Валентина
Місце
Україна
Теги
любов Відносини церква релігія традиции свято
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