День святого Валентина 2021: історія, легенди, традиції та прикмети свята закоханих

День святого Валентина, або День закоханих, щорічно відзначається 14 лютого. 2021 року свято випадає на неділю.

Свою назву воно отримало на честь ранньохристиянського мученика, святого Валентина, який, згідно з легендою, був священиком, що таємно вінчав закохані пари. Цього дня прийнято вітати близьких, дарувати їм подарунки й особливі листівки – валентинки. Детальніше про традиції та історію свята читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

До наших днів дійшло вкрай мало відомостей про життя святого Валентина. У церковній літературі згадуються кілька священиків-мучеників з таким ім'ям, які постраждали від рук гонителів християн у Римській імперії близько 3 століття.

У збірнику житій 13-го століття "Золота легенда", написаному архієпископом Генуї Яковом Ворагінським, йде мова про те, що святий Валентин був страчений за відмову зректися Христа перед імператором Клавдієм II.

День святого Валентина як свято закоханих стали відзначати в 14 столітті. За народним повір'ям, цього дня птахи починають шукати собі пару.

У пізні середні віки в Англії і Франції стали з'являтися легенди про Валентина – священика й польового лікаря, який таємно вінчав закоханих і був страчений за це. Так, у ті часи нібито Клавдій II заборонив своїм воїнам одружуватися, щоб вони не відволікалися від служби.

Коли влада дізналася про діяльність святого, його кинули до в'язниці. Там він зустрів Юлію – прекрасну доньку тюремного наглядача. Перед стратою святий залишив для дівчини валентинку з освідченням у коханні, яку підписав "Твій Валентин". Її було прочитано вже після страти над святим, яка сталася 14 лютого 269 року.

Інша легенда свідчить, що Валентин був таємним християнином – патрицієм, який звертав до істинної віри і своїх слуг. Одного разу він вінчав двох з них, але всіх трьох схопила варта. Валентин як представник знатного роду міг уникнути кари, однак не його слуги.

Тоді, щоб підтримати їх, святий вирішив написати їм листа у формі червоних сердець, що символізували християнську любов. Послання приреченим закоханим мала передати сліпа дівчинка, але раптово Валентин сам прийшов до в'язниці та вмовив вояків відпустити його підопічних в обмін на його життя. Перед своєю стратою святий передав лист сліпій дівчинці, яка після цього зцілилася.

14 лютого пари відзначають свято романтики. Закохані дарують одне одному подарунки, квіти й валентинки, зізнаються в коханні.

За традицією багато хто в цей день вирушає на побачення до кафе або ресторану або влаштовує романтичну вечерю вдома.

Часто закохані призначають на 14 лютого одруження, вважаючи, що тоді сімейне життя буде щасливим, гармонійним і благополучним.

Католицька і православна церква в День святого Валентина жодних особливих богослужінь не проводять, вважаючи його святкування виключно народною традицією.

Щоб збулося бажання, необхідно купити улюблені квіти й опустити одну з них у річку або озеро, при цьому думаючи про свою мрію.

Незаміжні дівчата вранці в День Валентина йдуть на вулицю і дивляться в небо: якщо в ньому багато птахів – залицяльників також буде багато.

Зустріти вранці в День закоханих, виходячи з дому, жінку з малюком у візочку – до поповнення або до зустрічі зі своєю "половинкою". Якщо ж дітей двоє або троє – це обіцяє щасливе заміжжя.

Побачити собаку, яка обнюхує взуття, – чоловік буде вірним і відданим. А ось зустріч з котом віщує легковажного чоловіка.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що можна подарувати дівчині та хлопцю до Дня святого Валентина. Також було названо ідеї незвичайних подарунків до свята закоханих, а також подарунків і прикрас своїми руками.