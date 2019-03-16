День Святого Патрика: коли відзначають і що потрібно знати про свято

У неділю, 17 березня, в англомовних країнах, особливо в Ірландії, Британії і США, відзначають День святого Патріка. В Україні та інших країнах йому приділяють увагу неофіційно, але не обходять стороною.

OBOZREVATEL з'ясував історію, традиції та звичаї, а також символи цього яскравого свята, що в багатьох асоціюється з лепреконами.

Історія Дня святого Патріка

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В Ірландії цей день зробили національним святом на початку XVII століття. Зокрема, католицька церква включила його в літургійний календар. Святкують День святого Патріка 17 березня.

Що це за подія

День Святого Патрика символізує прийняття християнства в Ірландії і культурну спадщину країни в цілому. Прийнято проводити паради, надягати зелене вбрання з трилисниками і веселитися. Християни відвідують церковні служби, а також пом'якшуються обмеження, пов'язані з постом.

Це офіційне державне свято в Ірландії, Північної Ірландії, на острові Монтсеррат, і в канадській провінції Ньюфаундленд і Лабрадор.

Хто такий святий Патрік

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Існує думка, що Патрік народився в римській Британії в містечку Bannaventa, однак ні точної дати народження, ні інших подробиць про це немає. У 16 років він був викрадений ірландськими розбійниками і доставлений в якості раба. У дитинстві та юнацтві він не знав християнського бога, але за роки рабства звернувся до нього.

Пізніше він став священнослужителем, отримав сан диякона, щоб стати єпископом. В Ірландію вже в цьому сані він прибув у 431-432 році і розгорнув активну діяльність по християнізації країни. Немає інформації про точне місце поховання. 17 березня вважається днем поминання святого Патрика.

Звичаї та традиції

У День святого Патрика прийнято влаштовувати яскраві паради. Люди вбираються в зелений одяг, деякі щорічно планують паломництво в Чистилище на острові Стейшн в графстві Донегол.

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За переказами, Патрік зробив в цьому місці одне з чудес – вигнав усіх змій. Вони напали на нього під час посту, але не змогли здолати, бо святий кинув їх в океан.

В Ірландії прийнято пити хоча б чарку спиртного в барі, що навіть отримало назву "Чарка Патрика". За переказами, потрібно покласти в келих з віскі лист конюшини.

Символи свята

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Зелений колір є головним символом свята. Він означає колір весни, трилисника і самої Ірландії. Гілка трилисника та ірландський прапор є головною прикрасою в День святого Патріка.

Також символом вважаються лепрекони, проте вони стали такими вже після того, як це свято перестало вважатися виключно релігійним.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні 11 березня розпочався головний і самий древній церковний пост - Великий піст, який триватиме до 27 квітня.

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