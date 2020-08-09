День святого Пантелеймона 2020: що обов'язково потрібно зробити

Православні віряни 9 серпня вшановують пам'ять Пантелеймона Цілителя – християнського святого, великомученика, безмездного цілителя і лікаря.

З цим днем здавна було пов'язано безліч різних традицій. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, що можна і потрібно зробити цього дня.

Що потрібно зробити в День Пантелеймона Цілителя?

У День Пантелеймона рекомендується відвідати храм, причаститися і сповідатися. Варто приділити час думками про духовне і робити якомога більше добра.

Оскільки святий Пантелеймон був цілителем, в день його пам'яті прийнято молитися про своє здоров'я і про здоров'я своїх близьких.

Однією з найсильніших молитов 9 серпня вважається "Живі мощі": її можна читати і в інші дні.

У День Пантелеймона Цілителя варто прочитати молитву святому: "Пантелеймон, исцелитель и врачеватель душ человеческих, моли Бога о нас в этот день, яко же и мы молим Его о прощении грехов и даровании здравия нам и детям нашим. Проси Отца Небесного об исцелении наших болезней, о продлении века нашего и родителей наших. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь".

Пантелеймон Цілитель – покровитель лікарів, хворих, військових. До нього звертаються з молитвами про зцілення як тілесних, так і духовних ран.

Цей день наші предки намагалися присвячувати добрим справам, допомозі тому, хто її потребує.

З давніх-давен на Пантелеймона молилися, влаштовували святкові застілля, а також за традицією пекли пироги з першою капустою: ними пригощали дітей, хворих і нужденних.

Знахарі збирали цілющі трави і квіти: запаси таких трав вважалися наділеними особливою силою.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що не можна робити в День святого Пантелеймона.