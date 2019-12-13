День святого Миколая 2019: що не можна робити 19 грудня

19 грудня православні віруючі відзначають День святого Миколая Чудотворця, архієпископа Лікійського, який також відомий як Микола Угодник або Микола Зимовий.

Це дуже добрий святий. У народі Миколай здавна вважається покровителем дітей, закоханих, солдат, моряків і торговців. Про те, як відзначати свято, яка його історія та традиції і що не можна робити 19 грудня, – в матеріалі OBOZREVATEL.

tvoemisto.tv

День святого Миколая: історія свята

Святитель Миколай, або Микола Угодник, Миколай Чудотворець, був римським християнським священиком родом з Греції, який жив в 3-4 століттях. Він мав сан єпископа Мирського. За переказами, Святий Миколай здійснив безліч чудес за життя і вже після смерті.

Перші згадки про вшанування святителя Миколая Чудотворця датуються 6-м століттям, коли імператор Юстиніан I звів на честь святого церкву в Константинополі. Згодом вшанування святого Миколи Угодника стало популярним у Греції, Німеччині, Італії, Росії, Україні, Болгарії та інших східно-християнських країнах.

glavcom.ua

Відзначимо, що в Україні на честь святителя Миколая названо місто Миколаїв.

Сам День святого Миколая, який відзначається 19 грудня, приурочено до дня смерті святого.

Традицію дарувати подарунки, які Микола Угодник готує для дітей, пов'язують з історією про те, коли святий, будучи єпископом, врятував трьох дівчат від безчестя. Вони були з бідної сім'ї і не мали приданого, тому, за звичаями того часу, батько хотів змусити їх піти заробляти собі на життя блудом.

Ікона святого Миколая в Барі (Італія), яка, як вважається, була написана на основі прижиттєвого зображення святого zdolbunivcity.net

Але Микола дізнався про це і вирішив скористатися спадщиною свого багатого батька – три ночі поспіль святий пробирався до дому сестер і кожного разу непомітно через вікно в їхню кімнату закидав шматок золота.

Новини У ПЦУ попередили про перенесення Дня Святого Миколая й Покрови

День Миколая Чудотворця: традиції

У День Миколая 19 грудня слід сходити до церкви, поставити свічку і помолитися святому. Зазвичай Миколу Чудотворця просять про благословлення на шлюб, щасливе кохання, благополуччя в родині, про удачу в торгівлі, про гарний урожай і благополучне повернення моряків.

podrobnosti.ua

Також вважається, що в День Миколая, щоб вшанувати святого, потрібно одягнутися в новий гарний одяг і до свята прибрати в домі, щоб він виглядав святково і красиво.

І, звичайно ж, не забудьте покласти дітям під подушку подарунки в День Миколая, адже вони дуже люблять і чекають на це свято.

zn.ua

А бажання, загадане в День святого Миколая, має обов'язково здійснитися.

День Миколая: що не можна робити

Кажуть, що в День святого Миколи Угодника не можна відмовляти жебракам і нужденним, а також тим, хто просить вас про допомогу. Якщо відмовите – ваша сім'я буде страждати від злиднів та знегод.

Також існує заборона просити грошей у борг у День Миколая, оскільки цим ви можете забрати удачу у своїх друзів.

glavcom.ua

Більше того, до дня Миколая потрібно роздати всі свої борги, бо інакше, за прикметою, ви позбудетеся фінансової удачі на весь наступний рік.

Цього дня, як і в інші свята, не можна лаятися і лихословити, адже Микола Угодник був дуже доброю людиною.

Крім того, в День Миколая не можна стригтися, а особливо вагітним. Також 19 грудня взагалі не можна брати ножиці в руки.

Святий Миколай не любить безладу: не можна, щоб у домі в свято були безлад і бруд.

depositphotos

День святого Миколая припадає на Різдвяний піст, тому 19 грудня м'ясні та молочні продукти залишаються під забороною.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про Дні Андрія Первозванного. Святий Андрій був першим, хто пішов за Ісусом Христом, він також привів до нього свого рідного брата святого апостола Петра.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!