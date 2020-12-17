День святого Миколая Чудотворця: що не можна робити в свято

У суботу, 19 грудня, православні віряни в Україні та інших країнах світу відзначають День пам'яті Миколая Чудотворця.

Цей святий вважається захисником моряків, військових, хліборобів, торговців, мандрівників, невинно засуджених, а також дітей, які щороку чекають подарунок від Миколая. Про головні традиції і про те, що не можна робити в свято, читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Хто такий Миколай Чудотворець

За переказами, святий Миколай народився 270 року в багатій родині в Римській імперії, в грецькому місті-колонії Патара в Лікії (зараз територія Туреччини). Його батьки були набожними християнами і хрестили сина одразу після його народження. У зовсім юному віці Миколай вирішив присвятити своє життя Богу. Він переїхав до Мири, де був висвячений у священика.

Свою багату спадщину Миколай роздав бідним, а пізніше став єпископом у Мирах. Він прославився як добра, лагідна і чуйна людина, великий Божий угодник і чудотворець.

Святий Миколай жив у 3-4 століттях Pinterest

Так, за переказами, під час паломництва до Єрусалиму святий молитвою заспокоїв бурю в морі, а якось врятував від страти трьох невинно засуджених чоловіків. Також святитель Миколай обдаровував дітей солодощами і ховав монетки в їхніх черевичках.

Якось раз він дізнався, що три бідні сестри, які не мали приданого, за велінням батька мали відправитися заробляти на життя розпустою. Три ночі поспіль Микола підкидав в їхнє вікно по шматку золота, чим врятував дівчат від безчестя.

Миколай Чудотворець помер у глибокій старості в середині 4-го століття. Завдяки мощам святителя, які покояться в Барі (Італія), за переказами, зцілилося безліч людей.

Традиції в День святого Миколая

19 грудня віряни вирушають до церкви, щоб помолитися святому. Миколая Угодника просять про зцілення від хвороб, захист у дорозі, гарний урожай, кохання й благополуччя в родині, допомогу в скрутних життєвих обставинах.

У свято прийнято допомагати ближнім, давати милостиню нужденним і дарувати один одному подарунки.

Діти вірять, що святий Миколай за гарну поведінку залишає подарунок під подушкою Pinterest

За традицією, слухняні діти в День святого Миколая знаходять сюрприз під подушкою, а неслухняні – різки.

Вважається, що Чудотворець допоможе у виконанні бажання, якщо згадати його в цей день.

У День Миколая триває Різдвяний піст, проте дозволяється з'їсти риби і випити трохи вина. Також господині подають до столу спеціальні пряники – "Миколайчики".

Який Микола Зимовий, такий і Микола Весняний Pixabay

Прикмети на 19 грудня

Іній – до багатого врожаю.

Який Микола Зимовий, такий і Микола Весняний (22 травня).

Скільки снігу 19 грудня, стільки трави буде навесні.

Сонячна морозна погода – до неврожаю.

Ясно і холодно – влітку буде багатий урожай.

Що не можна робити в День святого Миколая

Виконувати хатню роботу: шити, прати, прибирати.

Відмовляти в допомозі.

Сваритися, лаятися, сперечатися, злитися, заздрити.

Лаяти дітей.

Брати і давати гроші в борг – це вважається поганою прикметою.

Стригти волосся. За повір'ям, цього не варто робити в церковні свята.

Молитва святому Миколаю

Молитва святому Миколаю

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