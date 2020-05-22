День святого Миколая Чудотворця: молитва, що змінює долю

Православні християни 22 травня вшановують пам'ять одного з найбільш шанованих святих – Миколая Чудотворця. Святий Миколай славиться безліччю створених ним чудес, він вважається покровителем хворих, знедолених, мандрівників та засуджених.

Миколаю Угоднику моляться про позбавлення від голоду, зцілення від хвороби, про захист у дорозі, про заміжжя і сімейне щастя. Однією з найвідоміших молитов святому Миколаю є молитва, що змінює долю. До свята OBOZREVATEL публікує текст цієї сильної молитви.

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Молитва святому Миколаю, що змінює долю

За допомогою цієї молитви можна попросити святого Миколая Чудотворця про зміну призначеної йому долі; про заступництво в справах і в роботі; про зцілення душі та тіла. Також з цією молитвою звертаються до святого Миколая за умиротворенням душі померлого близького і за заспокоєнням своєї.

Молитва, що змінює долю, читається протягом 40 днів поспіль. Молитися бажано перед іконою Миколи Угодника в повній самоті, а під час прочитання слід бути щирим.

Возбранный Чудотворче и изрядный угодниче Христов Отче Николае! Миру всему источая многоценное милости миро и неисчерпаемое чудес море, крепости духовные уставляеши, и я восхваляю тя любовцю, преблаженне Святителю Николае: ты же яко имея дерзновение ко Господу, от всяких мя бед свободи, да зову ти: Радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче!

Молитва святому Миколаю, що змінює долю Ілюстративне фото / Pixabay

Ангела образом, земнаго суща естеством яви всея твари Создателя; благоплодную бо доброту души твоея провидев, преблаженне Николае, научи всех вопити тебе сице:

Радуйся, во одеяниях ангельских рожденный, якоже во плоти чист; радуйся, и водою и огнем крещеный, яко же во плоти свят. Радуйся, рождением своим родителей удививый; радуйся, силу душевную абие по рождестве явивый. Радуйся, саде земли обетования; радуйся, цвете Божественнаго саждения. Радуйся, лозо добродетельная винограда Христова; радуйся, древо чудоточное рая Иисусова. Радуйся, крине райского прозабения; радуйся, миро Христова благоухания. Радуйся, яко тобою отгонится рыдание; радуйся яко тобою приносится радование. Радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче!

Радуйся, образе агнцев и пастырей; радуйся, святое очистилище нравов. Радуйся, добродетелей великих вместилище; радуйся, святыни чистое и честное жилище! Радуйся, светильнице всесветлый и вселюбимый; радуйся, свете златозарный и непорочный! Радуйся, достойный Ангелов собеседниче; радуйся, добрый человеков наставниче! Радуйся, правило веры благочестивыя; радуйся, образе кротости духовныя! Радуйся, яко тобою от страстей телесных избавляемся; радуйся, яко тобою слодостей духовных исполняемся! Радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче!

Радуйся, избавление от печали; радуйся, подаяние благодати. Радуйся, нечаемых зол прогонителю; радуйся, желаемых благих насадителю. Радуйся, скорый утешителю в беде сущих; радуйся, страшный наказателю обидящих. Радуйся, чудес пучина, Богом излиянная; радуйся, закона Христова скрижаль Богом писанная. Радуйся, крепкое подающих возведение; радуйся, право стоящих утверждение. Радуйся, яко тобою всякая лесть обнажается; радуйся, яко тобою всякая истина сбывается. Радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче!

Радуйся, всяких исцелений источниче; радуйся, лютее страждущих помощниче!

Радуйся, заре, сияющая в нощи греховной блуждающим; радуйся, росо неботочная в знои трудов сущим! Радуйся, подовая требующим благостроение; радуйся, уготовляяй просящим изобилие! Радуйся, многажды прошение предваряй; радуйся, старым сединам силу обновляй! Радуйся, многих заблуждений от пути истиннаго обличителю; радуйся, таин Божиих верный служителю. Радуйся, яко тобою зависть попираем; радуйся, яко тобою благонравное житие исправляем. Радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче!

Радуйся, от убожества вечнаго изымали; радуйся, богатство нетленное подаваяй! Радуйся, брашно негиблющее алчущим правды; радуйся, питие неисчерпаемое жаждущим жизни! Радуйся, от мятежа и брани соблюдаяй; радуйся, от уз и пленения освобождаяй! Радуйся, преславней в бедах заступниче; радуйся, превеликий в напастях защитниче! Радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче!

Радуйся, озарение Трисолнечнаго света; радуйся, деннице незаходимого солнца! Радуйся, свече, Божественным пламенем возженная; радуйся, яко угасил еси бесовский пламень нечестия! Радуйся, молние, ереси пожигающая; радуйся, громе, устрашающий соблазняющих! Радуйся, истиннаго научителю разума; радуйся, таинственнаго изъявителю ума! Радуйся, яко тобою попрано поклонение твари; радуйся, яко тобою научимся поклонятися Творцу в Троице! Радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче!

Радуйся, всех добродетелей зерцало; радуйся, всех притекающих к тебе крепкое забрало! Радуйся, по Бозе и Богородице, все наше упование; радуйся, телес наших здравие и душ спасение! Радуйся, яко тобою от вечныя смерти освобождаемся; радуйся, яко тобою бесконечныя жизни сподобляемся! Радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче!

Возбранный Чудотворче и изрядный угодниче Христов Отче Николае! Миру всему источая многценное милости миро и неисчерпаемое чудес море, крепости духовные уставляеши, и я восхваляю тя любовцю, преблаженне Святителю Николае: ты же яко имея дерзновение ко Господу, от всяких мя бед освободи, да зову ти: Радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче!

Раніше OBOZREVATEL публікував молитви святому Миколаю про здоров'я, про кохання, про заміжжя та інші.