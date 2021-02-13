День святого Микити: що не можна робити 13 лютого

У суботу, 13 лютого, православна церква в Україні шанує пам'ять святих мучеників Кира та Іоанна, а також святителя Микити Печерського.

Цей день у народному календарі відомий як День Микити, або Микита Пожежник: багато прикмет 13 лютого пов'язано саме з вогнем. Про головні традиції і заборони свята розповідає OBOZREVATEL.

Святі мученики Кир та Іоан

Святий мученик Кир Олександрійський був першим лікарем в Олександрії. Він не тільки безоплатно лікував своїх пацієнтів, але й силою віри та молитви звертав у християнство багатьох язичників. Під час гонінь за Діоклетіана Кир пішов у пустелю, де прийняв чернецтво і продовжив зцілювати хворих.

Але якось він дізнався, що гонителі схопили святу Афанасію з трьома її доньками Феоктистою, Феодотією і Євдоксією. Він і його учень Іоанн вирушили до міста Каноб у Нижньому Єгипті, щоб підтримати мучениць. Їх було схоплено й на очах у сповідниць піддано важким мукам, проте святі залишалися вірні Христу.

Потім мучителі стали катувати Афанасію з її дочками і в підсумку, за тверду відмову зректися віри, їх обезголовили. Святі Кир та Іван прийняли таку саму мученицьку смерть услід за ними. Це сталося 311 року.

Святі Кир та Іоан прийняли мученицьку смерть 311 року azbyka.ru

Микита Печерський

Святитель Микита Печерський, єпископ Новгородський народився в Києві. У юнацтві він прийняв чернечий постриг та став відлюдником. Як зазначено в Києво-Печерському патерику (збірка оповідань про заснування Києво-Печерського монастиря), Микита піддався спокусі диявола і не витримав: біс примусив його припинити читати Євангеліє. Однак, коли нечистого вигнали з ченця, він віддався смиренню, стриманості та слухняності й перевершив багатьох у чеснотах.

1096 року Київський митрополит Єфрем звів Микиту в сан єпископа і призначив на новгородську кафедру. За час єпископства святителя Микити було побудовано кілька храмів, також у літописах йдеться про дива: зокрема, якось він молитвою зупинив пожежу і викликав дощ. Помер святитель 1108 року й був похований у Софійському соборі в Новгороді.

1096 року святитель Микита Печерський став єпископом Новгородським azbyka.ru

Традиції в День Микити

У народі святитель Микита вважався захисником від вогню, блискавок і сильної спеки (звідси назва свята – Микита Пожежник). З цієї причини багато прикмет 13 лютого було пов'язано з вогнем.

На Микиту люди намагалися вберегти хату від лісовика. Особливо наші пращури боялися, що він осідлає коника на даху і закличе "худі вітри" до ганку – тоді нібито будинок може похитнутися. Тому належало особливо уважно наглядати за оселею.

Багато прикмет 13 лютого було пов'язано з вогнем Pixabay

Що не можна робити в День святого Микити

Голосно розмовляти, щоб не привабити нечисту силу та неприємності.

Виходити з дому без особливої потреби – забобонні люди кажуть, що інакше "причина" пристане. Якщо вийти все-таки треба, хоча б хтось один повинен залишитися вдома. У порожній хаті, за повір'ям, лісовик міг нашкодити.

З давніх-давен вважалося, що на Микиту не можна "грати" з вогнем у прямому й переносному сенсі цього виразу. Сварки, суперечки, крики, злість, згідно з повір'ям, загрожують на весь вік убогістю і самотністю.

У колишні часи на День Микити навіть суду не призначали: вважалося, що злочинець може бути виправданий, а чесна людина – отримати вирок.

Сонце в колах в День Микити – до великого врожаю Pixabay

Прикмети 13 лютого

Дрова в печі димлять та погано займаються – до потепління. Сильна тяга – до морозу.

Вогонь червоний – до холоду, білий – до тепла.

Сонце в колах – до великого врожаю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 лютого православні в Україні відзначатимуть Стрітення Господнє – велике християнське свято, присвячене принесенню маленького Ісуса Христа до Єрусалимського храму.