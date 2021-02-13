День святого Микити: що не можна робити 13 лютого

У суботу, 13 лютого, православна церква в Україні шанує пам'ять святих мучеників Кира та Іоанна, а також святителя Микити Печерського.

Цей день у народному календарі відомий як День Микити, або Микита Пожежник: багато прикмет 13 лютого пов'язано саме з вогнем. Про головні традиції і заборони свята розповідає OBOZREVATEL.

Святий мученик Кир Олександрійський був першим лікарем в Олександрії. Він не тільки безоплатно лікував своїх пацієнтів, але й силою віри та молитви звертав у християнство багатьох язичників. Під час гонінь за Діоклетіана Кир пішов у пустелю, де прийняв чернецтво і продовжив зцілювати хворих.

Але якось він дізнався, що гонителі схопили святу Афанасію з трьома її доньками Феоктистою, Феодотією і Євдоксією. Він і його учень Іоанн вирушили до міста Каноб у Нижньому Єгипті, щоб підтримати мучениць. Їх було схоплено й на очах у сповідниць піддано важким мукам, проте святі залишалися вірні Христу.

Потім мучителі стали катувати Афанасію з її дочками і в підсумку, за тверду відмову зректися віри, їх обезголовили. Святі Кир та Іван прийняли таку саму мученицьку смерть услід за ними. Це сталося 311 року.

Святитель Микита Печерський, єпископ Новгородський народився в Києві. У юнацтві він прийняв чернечий постриг та став відлюдником. Як зазначено в Києво-Печерському патерику (збірка оповідань про заснування Києво-Печерського монастиря), Микита піддався спокусі диявола і не витримав: біс примусив його припинити читати Євангеліє. Однак, коли нечистого вигнали з ченця, він віддався смиренню, стриманості та слухняності й перевершив багатьох у чеснотах.

1096 року Київський митрополит Єфрем звів Микиту в сан єпископа і призначив на новгородську кафедру. За час єпископства святителя Микити було побудовано кілька храмів, також у літописах йдеться про дива: зокрема, якось він молитвою зупинив пожежу і викликав дощ. Помер святитель 1108 року й був похований у Софійському соборі в Новгороді.

У народі святитель Микита вважався захисником від вогню, блискавок і сильної спеки (звідси назва свята – Микита Пожежник). З цієї причини багато прикмет 13 лютого було пов'язано з вогнем.

На Микиту люди намагалися вберегти хату від лісовика. Особливо наші пращури боялися, що він осідлає коника на даху і закличе "худі вітри" до ганку – тоді нібито будинок може похитнутися. Тому належало особливо уважно наглядати за оселею.

Голосно розмовляти, щоб не привабити нечисту силу та неприємності.

Виходити з дому без особливої потреби – забобонні люди кажуть, що інакше "причина" пристане. Якщо вийти все-таки треба, хоча б хтось один повинен залишитися вдома. У порожній хаті, за повір'ям, лісовик міг нашкодити.

З давніх-давен вважалося, що на Микиту не можна "грати" з вогнем у прямому й переносному сенсі цього виразу. Сварки, суперечки, крики, злість, згідно з повір'ям, загрожують на весь вік убогістю і самотністю.

У колишні часи на День Микити навіть суду не призначали: вважалося, що злочинець може бути виправданий, а чесна людина – отримати вирок.

Дрова в печі димлять та погано займаються – до потепління. Сильна тяга – до морозу.

Вогонь червоний – до холоду, білий – до тепла.

Сонце в колах – до великого врожаю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 лютого православні в Україні відзначатимуть Стрітення Господнє – велике християнське свято, присвячене принесенню маленького Ісуса Христа до Єрусалимського храму.