День святого Луки: традиції, прикмети, що не можна робити 31 жовтня

У суботу, 31 жовтня, Православна Церква вшановує пам'ять святого Луки – апостола від сімдесяти, сподвижника апостола Павла. Він також вважається першим в історії іконописцем: за переказами, саме святий Лука написав першу ікону Божої Матері.

У народі свято відоме під назвою Луків день. Про те, яких традицій і прикмет прийнято дотримуватися, що можна і що не можна робити 31 жовтня, розповідає OBOZREVATEL.

Історія свята

Святий Лука за життя був лікарем і знавцем права. Згідно з переказами, в числі сімдесяти учнів Ісуса Христа ще за земного життя Спасителя його було послано на першу проповідь про Царство Небесне. Пізніше Лука супроводжував святого Павла у його подорожах. У місті Фіви в Греції апостол у віці 84 років прийняв мученицьку смерть – був повішений на дереві.

Лука шанується як автор одного з чотирьох Євангелій і Діянь святих апостолів. У православ'ї та католицизмі святий вважається першим іконописцем, покровителем лікарів і живописців. За легендою, він написав першу ікону Пресвятої Богородиці. Його авторству приписують Володимирську Богоматір, Ченстоховську ікону Божої Матері, Сумельську і Кіккську ікони.

Святий Лука був апостолом від сімдесяти і сподвижником апостола Павла icons.pstgu.ru

Традиції в Луків день

Святому Луці моляться про добрі стосунки в родині, про мир і кохання між подружжям. Також у старовину до нього зверталися за допомогою землероби.

У Луків день влаштовували цибульні ярмарки. Також намагалися їсти більше цибулі – вважалося, що це допомагає зміцнити імунітет, захиститися від застуди і навіть вилікуватися від хронічних захворювань.

Дівчата плели коси з цибулі та підвішували їх до стелі для зберігання. При чищенні цибулі плакали: вважалося, що в такому плачі дуже багато користі.

У Луків день намагалися їсти більше цибулі Pixabay

Прикмети на 31 жовтня

Молочні хмари на Луку обіцяють швидке похолодання.

Листя з вишні ще не опало – сніг довго не ляже.

На цибулі багато лушпиння – зима буде морозною.

31 жовтня стежили за прикметами, щоб передбачити погоду на майбутнє Pixabay

Що не можна робити в День святого Луки

Народні забобони забороняли влаштовувати сватання й весілля на Луку.

Не можна було позичати будь-кому воду, хліб і гроші, а також підраховувати заготовки на зиму.

У Луків день існує заборона згадувати померлих і називати їх за іменами.

Також побоювалися ставити взуття на стіл або стілець і шкодувати про втрати.

За повір'ям, 31 жовтня не можна дарувати дівчаткам ляльок, – це нібито може привести до безпліддя.

Хвалитися здоров'ям цього дня також остерігалися.

Молитва святому Луці

О святый угодниче Божий, апостоле Луко! Подвигом добрым подвизався на земли, восприял еси на Небесех венец правды, егоже уготовал есть Господь всем любящим Его. Темже взирающе на святый твой образ, радуемся о преславнем скончании жительства твоего и чтем святую память твою. Ты же, предстоя Престолу Божию, приими моления наша и ко Всемилостивому Богу принеси, о еже простити нам всякое прегрешение и помощи нам стати противу кознем диавольским, да избавльшеся от скорбей, болезней, бед и напастей и всякаго зла, благочестно и праведно поживем в нынешнем веце и сподобимся предстательством твоим, аще и недостойни есмы, видети благая на земли живых, славяще Единаго во святых Своих славимаго Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и во веки веков. Аминь.

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