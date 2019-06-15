День Святого Духа 2019: найкращі привітання та листівки

День Святого Духа в 2019 році в Україні припадає на 17 червня. За церковним календарем він настає відразу після П'ятидесятниці (51-й день після Великодня ).
Православні щиро вірять, що ввечері Трійці на землю сходить Святий Дух, радуючи кожну травинку і билинку. У деяких областях в цей день хресним ходом народ обходить поля. Церква в цей день вшановує Пресвятої і Животворящий Дух, який є єдиносущним Отця і Сина Господа.
Родичі та знайомі вітають один одного з великим днем. OBOZREVATEL пропонує читачеві ознайомитися з цікавими віршами і прозою до Дня Святого Духу.
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День Святого Духа 2019 – поздоровлення у віршах
Духів день нехай всім принесе
Дуже багато щастя і достатку!
Нехай від бід Господь вас береже,
Щоб було все завжди в порядку!
Нехай подарує кожна хвилина
Всім благословення з небес!
Нехай душа весь час вірить в диво,
Адже так нудно жити нам без чудес!
***
Іменинниця земля
Духів день зустрічає,
пробігтися босоніж
В поле запрошує.
Ноги босі росою
Чистою вимиє,
І травинка, і квітка
Кажуть з тобою.
Наповнює Духів день
Душі чистим світлом,
Тане дзвін
В блакиті світанку.
Божий Дух Животворящий
Землю обіймає,
Щастя, радості я вам
У Духів день бажаю.
***
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Сьогодні іменинниця - земля,
Копати, орати і боронувати не можна,
А кращому вам пройтися в полях пішки,
Побігати по билинку босоніж!
На землю адже сходить Дух Святий,
Він радує народ наш дорогий,
Гуляючи по доріжках з трави!
Так станьте дуже щасливі і ви!
***
На землю сходить Дух Святий,
Щоб світ став світлий, золотий,
Щоб в життя увійшли спокій, любов,
Не була пролита більше кров.
Зберігайте віру в це в серці -
Вона допоможе вам зігрітися,
У хвилини труднощів, печалі
Чи підтримає, щоб не сумували.
***
Всі знають, що Бог - триєдиний:
Святий Дух, Бог-батько і Бог-син.
Він з небес спостерігає за нами,
І у всіх добрих помислах з нами.
Дух Святий нас від болю і бід збереже;
Тим, хто істинно вірить - на допомогу прийде;
Чи принесе він надію і радість,
І залікує важку рану.
Собі славне ім'я Господа навіки!
І віра в нашому житті - назавжди.
Нехай з нами буде вічно Святий Дух,
Собою висвітлюючи всі навколо.
***
Поздоровлення на День Святого Духа 2019 прозі
Сьогодні відзначається світлий церковне свято - Духів День. Святий дух літає над землею, даруючи життя і наділяючи серця людей любов'ю, вірою і добром. Нехай цей день буде відзначений радістю і світлими помислами, все живе наповнюється силами і міццю родючості. Славімо землю-іменинницю!
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З Днем Святого Духа нас! Кажуть, що вся нечисть, що на землі є, в цей день спопеляє Святим Духом, що сходить на землю. Це означає, що створене зло можна перемогти і подолати, якими б силами воно не було покликане. Нехай Духів День принесе очищення вам і вашій душі, додасть світу і благодаті в вашому домі і, звичайно, подарує здоров'я вашим близьким.
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У Духів день щиро вітаю і від чистого серця хочу побажати світла і тепла в будинку, радості і щастя в душі, милості і любові в серці, добрих людей і удачі на шляху. Нехай праведними будуть думки і дії, нехай небеса подарують благодать, міцну віру і незгасну надію.
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У Духів день від щирого серця бажаю, щоб березові гілочки прогнали з дому всі печалі та негоди, щоб аромат цілющих трав наповнив душу щастям і надією, щоб сира земелька радувала щедрими врожаями, а близькі люди дарували яскраве світло любові.
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День Святого Духа 2019 – яскраві листівки
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Як повідомляв OBOZREVATEL, католицька Трійця трохи відрізняється від православної. У 2019 вона відзначалася 9 червня. Католицькі священнослужителі вдягалися в білі шати і проводили богослужіння.
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