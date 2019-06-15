День Святого Духа 2019: найкращі привітання та листівки

День Святого Духа в 2019 році в Україні припадає на 17 червня. За церковним календарем він настає відразу після П'ятидесятниці (51-й день після Великодня ).

Православні щиро вірять, що ввечері Трійці на землю сходить Святий Дух, радуючи кожну травинку і билинку. У деяких областях в цей день хресним ходом народ обходить поля. Церква в цей день вшановує Пресвятої і Животворящий Дух, який є єдиносущним Отця і Сина Господа.

Родичі та знайомі вітають один одного з великим днем. OBOZREVATEL пропонує читачеві ознайомитися з цікавими віршами і прозою до Дня Святого Духу.

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День Святого Духа 2019 – поздоровлення у віршах

Духів день нехай всім принесе

Дуже багато щастя і достатку!

Нехай від бід Господь вас береже,

Щоб було все завжди в порядку!

Нехай подарує кожна хвилина

Всім благословення з небес!

Нехай душа весь час вірить в диво,

Адже так нудно жити нам без чудес!

***

Іменинниця земля

Духів день зустрічає,

пробігтися босоніж

В поле запрошує.

Ноги босі росою

Чистою вимиє,

І травинка, і квітка

Кажуть з тобою.

Наповнює Духів день

Душі чистим світлом,

Тане дзвін

В блакиті світанку.

Божий Дух Животворящий

Землю обіймає,

Щастя, радості я вам

У Духів день бажаю.

***

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Сьогодні іменинниця - земля,

Копати, орати і боронувати не можна,

А кращому вам пройтися в полях пішки,

Побігати по билинку босоніж!

На землю адже сходить Дух Святий,

Він радує народ наш дорогий,

Гуляючи по доріжках з трави!

Так станьте дуже щасливі і ви!

***

На землю сходить Дух Святий,

Щоб світ став світлий, золотий,

Щоб в життя увійшли спокій, любов,

Не була пролита більше кров.

Зберігайте віру в це в серці -

Вона допоможе вам зігрітися,

У хвилини труднощів, печалі

Чи підтримає, щоб не сумували.

***

Всі знають, що Бог - триєдиний:

Святий Дух, Бог-батько і Бог-син.

Він з небес спостерігає за нами,

І у всіх добрих помислах з нами.

Дух Святий нас від болю і бід збереже;

Тим, хто істинно вірить - на допомогу прийде;

Чи принесе він надію і радість,

І залікує важку рану.

Собі славне ім'я Господа навіки!

І віра в нашому житті - назавжди.

Нехай з нами буде вічно Святий Дух,

Собою висвітлюючи всі навколо.

***

Поздоровлення на День Святого Духа 2019 прозі

Сьогодні відзначається світлий церковне свято - Духів День. Святий дух літає над землею, даруючи життя і наділяючи серця людей любов'ю, вірою і добром. Нехай цей день буде відзначений радістю і світлими помислами, все живе наповнюється силами і міццю родючості. Славімо землю-іменинницю!

***

З Днем Святого Духа нас! Кажуть, що вся нечисть, що на землі є, в цей день спопеляє Святим Духом, що сходить на землю. Це означає, що створене зло можна перемогти і подолати, якими б силами воно не було покликане. Нехай Духів День принесе очищення вам і вашій душі, додасть світу і благодаті в вашому домі і, звичайно, подарує здоров'я вашим близьким.

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У Духів день щиро вітаю і від чистого серця хочу побажати світла і тепла в будинку, радості і щастя в душі, милості і любові в серці, добрих людей і удачі на шляху. Нехай праведними будуть думки і дії, нехай небеса подарують благодать, міцну віру і незгасну надію.

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У Духів день від щирого серця бажаю, щоб березові гілочки прогнали з дому всі печалі та негоди, щоб аромат цілющих трав наповнив душу щастям і надією, щоб сира земелька радувала щедрими врожаями, а близькі люди дарували яскраве світло любові.

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День Святого Духа 2019 – яскраві листівки

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Як повідомляв OBOZREVATEL, католицька Трійця трохи відрізняється від православної. У 2019 вона відзначалася 9 червня. Католицькі священнослужителі вдягалися в білі шати і проводили богослужіння.

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