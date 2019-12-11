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11 грудня • оновлено в 20:01
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День святого Андрія: топ-5 популярних ворожінь

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У ніч на Андрія, з 12 на 13 грудня, дівчата і жінки влаштовують ворожіння на судженого або на майбутнє. І хоча церква не підтримує подібного, ця традиція є дуже давньою.

За допомогою таких ворожінь дівчата намагаються дізнатися ім'я майбутнього чоловіка або навіть побачити його уві сні. У зв'язку з прийдешнім святом OBOZREVATEL підготував топ-5 найпопулярніших ворожінь на Андрія.

Ворожіння на Андрія на ім'я судженого

День святого Андрія: топ-5 популярних ворожінь

nash.live

Щоб дізнатися ім'я судженого, в ніч на Андрія, після півночі дівчина повинна вийти на вулицю (можна з подругами) і дізнатися ім'я першого зустрічного чоловіка будь-якого віку. Воно й буде ім'ям її майбутнього чоловіка.

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Ворожіння на Андрія на горошинах

Ворожіння на горошинах або квасолинах проводять після півночі в ніч на Андрія, 13 грудня. Воно підходить як для незаміжніх дівчат, так і для тих, хто просто хоче дізнатися про своє майбутнє.

День святого Андрія: топ-5 популярних ворожінь

Psy-Magic.org

Для цього ворожіння потрібні жменя квасолі або гороху, тарілка і церковна свічка. Свічку запалюють і ставлять її праворуч від себе. Не дивлячись, беруть у руку жменю гороху або квасолі і (при ворожінні на судженого) ставлять питання в голос: "Чи зустріну я в новому році коханого?"

Тримаючи в руках жменьку гороху або квасолі, треба зосередитися на питанні чи своєму заповітному бажанні, а потім опустити горошини в мисочку і по одній вибирати, примовляючи на кожну з них "так", "ні" або "збудеться" "не збудеться". Остання горошина буде відповіддю на питання.

День святого Андрія: топ-5 популярних ворожінь

Tochka.net

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Ворожіння на Андрія: щоб суджений наснився

Існує ворожіння, за допомогою якого дівчата намагаються побачити свого судженого уві сні. Так, для цього перед сном беруть дерев'яний гребінь, сідають на ліжко і ретельно розчісують волосся зі словами: "Суджений-ряджений, приходь до мене вночі коси чесати". Промовляють це тричі, кладуть гребінь під подушку і лягають спати.

День святого Андрія: топ-5 популярних ворожінь

charybary.ru

Важливо, що з цього моменту і до світанку не можна нічого говорити. Вночі після ворожіння повинен наснитися незнайомець, який запропонує розчесати дівчині волосся – це й буде її майбутній обранець.

Ворожіння на бажання на сірниках

День святого Андрія: топ-5 популярних ворожінь

einsofor.com

Для того щоб дізнатися, чи збудеться заповітне бажання, ворожать на сірниках. Так, для цього потрібно подумати про своє сокровенне бажання, потім запалити два сірники і тримати їх двома пальцями в вертикальному положенні. Якщо обвуглені кінчики сірників повернуться один до одного, бажання має здійснитися.

Ворожіння на Андрія на свічках

День святого Андрія: топ-5 популярних ворожінь

kp.ru

Ворожіння на свічках підійде, якщо ви ворожите для когось. Для цього потрібно підготувати три свічки – помаранчеву, зелену і рожеву. Їх ставлять у ряд і запалюють. Людині, яка хоче дізнатися про своє майбутнє, зав'язують очі шарфом.

Потім свічки міняють місцями, а того, кому ворожать, повертають навколо нього самого, і просять гарненько подмухати. Передбачення залежить від кольору тієї свічки, яка згасне. Якщо згасне рожева свічка, це обіцяє любовні пригоди чи справжнє кохання, зелена – багатство, а помаранчева – цікаву подорож.

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Автор
Аліна Мельник
Тема
свята
Місце
Україна
Теги
свято традиции
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