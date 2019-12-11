День святого Андрія: топ-5 популярних ворожінь

У ніч на Андрія, з 12 на 13 грудня, дівчата і жінки влаштовують ворожіння на судженого або на майбутнє. І хоча церква не підтримує подібного, ця традиція є дуже давньою.

За допомогою таких ворожінь дівчата намагаються дізнатися ім'я майбутнього чоловіка або навіть побачити його уві сні. У зв'язку з прийдешнім святом OBOZREVATEL підготував топ-5 найпопулярніших ворожінь на Андрія.

Ворожіння на Андрія на ім'я судженого

nash.live

Щоб дізнатися ім'я судженого, в ніч на Андрія, після півночі дівчина повинна вийти на вулицю (можна з подругами) і дізнатися ім'я першого зустрічного чоловіка будь-якого віку. Воно й буде ім'ям її майбутнього чоловіка.

Ворожіння на Андрія на горошинах

Ворожіння на горошинах або квасолинах проводять після півночі в ніч на Андрія, 13 грудня. Воно підходить як для незаміжніх дівчат, так і для тих, хто просто хоче дізнатися про своє майбутнє.

Psy-Magic.org

Для цього ворожіння потрібні жменя квасолі або гороху, тарілка і церковна свічка. Свічку запалюють і ставлять її праворуч від себе. Не дивлячись, беруть у руку жменю гороху або квасолі і (при ворожінні на судженого) ставлять питання в голос: "Чи зустріну я в новому році коханого?"

Тримаючи в руках жменьку гороху або квасолі, треба зосередитися на питанні чи своєму заповітному бажанні, а потім опустити горошини в мисочку і по одній вибирати, примовляючи на кожну з них "так", "ні" або "збудеться" "не збудеться". Остання горошина буде відповіддю на питання.

Tochka.net

Ворожіння на Андрія: щоб суджений наснився

Існує ворожіння, за допомогою якого дівчата намагаються побачити свого судженого уві сні. Так, для цього перед сном беруть дерев'яний гребінь, сідають на ліжко і ретельно розчісують волосся зі словами: "Суджений-ряджений, приходь до мене вночі коси чесати". Промовляють це тричі, кладуть гребінь під подушку і лягають спати.

charybary.ru

Важливо, що з цього моменту і до світанку не можна нічого говорити. Вночі після ворожіння повинен наснитися незнайомець, який запропонує розчесати дівчині волосся – це й буде її майбутній обранець.

Ворожіння на бажання на сірниках

einsofor.com

Для того щоб дізнатися, чи збудеться заповітне бажання, ворожать на сірниках. Так, для цього потрібно подумати про своє сокровенне бажання, потім запалити два сірники і тримати їх двома пальцями в вертикальному положенні. Якщо обвуглені кінчики сірників повернуться один до одного, бажання має здійснитися.

Ворожіння на Андрія на свічках

kp.ru

Ворожіння на свічках підійде, якщо ви ворожите для когось. Для цього потрібно підготувати три свічки – помаранчеву, зелену і рожеву. Їх ставлять у ряд і запалюють. Людині, яка хоче дізнатися про своє майбутнє, зав'язують очі шарфом.

Потім свічки міняють місцями, а того, кому ворожать, повертають навколо нього самого, і просять гарненько подмухати. Передбачення залежить від кольору тієї свічки, яка згасне. Якщо згасне рожева свічка, це обіцяє любовні пригоди чи справжнє кохання, зелена – багатство, а помаранчева – цікаву подорож.

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