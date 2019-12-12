День святого Андрія Первозванного: привітання у віршах і прозі

13 грудня православна церква вшановує пам'ять святого Андрія Первозванного.

Святий Андрій – один з 12 апостолів Ісуса Христа. Він був першим, хто пішов за Спасителем. OBOZREVATEL пропонує найкращі привітання з Днем Андрія у віршах і прозі.

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Привітання з Днем Андрія у віршах

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Андрія,

Прийми привітання!

"Правмір"

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину,

Що в Андрія іменини!

Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось, лише одного!

Андрій Первозванний. ікона "Правмір"

Я помолюсь за Андрія всім ангелам в світі

І попрошу волошку у стиглому житі,

І попрошу здоров’я і щастя для тебе,

Радості світлої, синього неба.

Я попрошу для тебе тільки віри і сили,

Щоби біди тебе не змели, не скосили.

Я попрошу для тебе сили криці і сталі,

Щоб турботи щоденні в дорозі відстали.

Я помолюсь за тебе всім ангелам в світі,

Хай дарують роки тобі довгі і світлі.

Привітання з Днем Андрія в прозі

– Бажаю, щоб День Андрія Первозванного був наповнений тільки добром! Нехай Святий Андрій пошле тобі багато сил, віру в себе і удачу! Бажаю тобі світла в душі, гармонії і вічного відчуття щастя!

– Вітаю тебе, Андрію. Бажаю в житті триматися сміливіше, йти твердим і праведним шляхом, прокладаючи собі дорогу грудьми і чистим серцем. Нехай твій покровитель – Андрій Первозванний – стане помічником у будь-якій справі. Допоможе домогтися успіху і благополуччя, досягти поставлених цілей.

"Народна правда"

– Вітаю з Днем Андрія Первозванного. Нехай ангел тебе не залишає, нехай удача від тебе не відходить, нехай мужність веде тебе до благородної перемоги. Від щирого серця бажаю здоров'я, любові, благополуччя, миру, радості, міцних сил і першості у всьому!

– Вітаю з Днем Андрія Первозванного і від душі бажаю міцних сил, мудрості, наполегливості, віри в себе і постійного прагнення тільки до перемоги. Нехай у серці не буде прохолоди, нехай в житті завжди горить вогник любові і мужності.

Листівки

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