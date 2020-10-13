День святителя Михаїла: що не можна робити в свято

У вівторок, 13 жовтня, православні віряни вшановують пам'ять святителя Михаїла, першого митрополита Київського.

У народі свято також відоме як Михайло Солом'яний. Про те, як воно відзначається і що не можна робити в цей день, розповідає OBOZREVATEL.

Історія свята: хто такий святитель Михайло

Святитель Михаїл був родом з Сирії. 988 року патріарх константинопольський Микола II відправив його до Корсуня хрестити князя Володимира. З Корсуня святитель разом з Володимиром вирушив до Києва, де руйнував ідолів і звертав у християнство місцевий люд.

Святому приписують побудову Михайлівського Золотоверхого монастиря та безлічі храмів. Він помер у Києві 992 року. Мощі святого зберігаються в Києво-Печерській лаврі.

Святитель Михайло хрестив князя Володимира Wikipedia

Традиції в день святителя Михаїла

У Київській Русі цього дня спалювали стару солому з подушок і матраців, а потім набивали їх новою. Також міняли солом'яні підстилки на ганку і в будинку.

Вважалося: якщо залишити стару солому – щастя залишить дім, а заміна на нову захистить від хвороб, псування і пристріту. Звідси й назва свята – Михайло Солом'яний.

За давніх часів до соломи ставилися шанобливо, казали, що вона вбирає в себе енергію землі й сонця.

На Михайла Солом'яного існує спеціальний обряд купання маленьких дітей на порозі дому. За повір'ям, це захищає їх від хвороб узимку.

Прикмета на 13 жовтня: білка вже змінила шубу – зима буде м'якою Pixabay

Що не можна робити 13 жовтня

Сваритися, лаятися, злитися, сперечатися, допускати негативні емоції.

Ходити в гості або приймати гостей у себе: за прикметою, це до сварки і навіть розпаду сім'ї.

Приймати подарунки від сторонніх людей: згідно із забобоном, через них можна отримати хвороби й невдачі.

Лінуватися. Вважається, що на святителя Михайла варто старанно працювати – тоді вам благоволітиме доля.

Прикмети на 13 жовтня

Пізній гриб – пізній сніг.

Якщо в цей день сніг упаде, зима не скоро настане.

Якщо до середини жовтня не осипалося з беріз листя, то сніг ляже пізно.

Якщо білка вже змінила шубу, то зима буде м'якою.

Молитва святителю Михайлу

За допомогою цієї молитви можна просити святого про заступництво Києву, розради в скорботах і печалях.

Святый великий и преславный архипастырю и отче нaш Михаиле, страны Русския первопрестольниче и просветителю, всех же племен христианских благонадежный пред Богом ходатаю, тебе припадающе молимся: помози нам быти твоея к Богу любве подражателем, ею же в земнем животе твоем преисполнен был еси. Просвети умы и сердца наша светом Божественнаго учения. Научи нас тебе последовати верно и заповеди Господни усердно творити, да явимся чада твоя не именем токмо, но и всем житием, тако познаемся. Молися, равноапостольно иерарше, о Церкви русской, о граде твоем и обители, в ней же нетленно мощи твоя святыя почивают, и о всем Отечестве нашем, призри милостивно на вся верныя твоя чтители, помощи твоея ищущия: буди всем в болезнех целитель, в скорбех и печалех утешитель, в бедах и нуждах помощник, в час же смертный заступник и покровитель, да твоею помощию сподобимся и мы грешнии спасение получити и Царствие Христово наследовати. Ей, святителю Христов, аще восхощеши можеши помощи нам, да на помощь твою уповаюше, прославим Дивнаго во святых Своих Бога Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

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