День святителя Михаїла: що не можна робити в свято

У вівторок, 13 жовтня, православні віряни вшановують пам'ять святителя Михаїла, першого митрополита Київського.

У народі свято також відоме як Михайло Солом'яний. Про те, як воно відзначається і що не можна робити в цей день, розповідає OBOZREVATEL.

Історія свята: хто такий святитель Михайло

Святитель Михаїл був родом з Сирії. 988 року патріарх константинопольський Микола II відправив його до Корсуня хрестити князя Володимира. З Корсуня святитель разом з Володимиром вирушив до Києва, де руйнував ідолів і звертав у християнство місцевий люд.

Святому приписують побудову Михайлівського Золотоверхого монастиря та безлічі храмів. Він помер у Києві 992 року. Мощі святого зберігаються в Києво-Печерській лаврі.

Традиції в день святителя Михаїла

У Київській Русі цього дня спалювали стару солому з подушок і матраців, а потім набивали їх новою. Також міняли солом'яні підстилки на ганку і в будинку.

Вважалося: якщо залишити стару солому – щастя залишить дім, а заміна на нову захистить від хвороб, псування і пристріту. Звідси й назва свята – Михайло Солом'яний.

За давніх часів до соломи ставилися шанобливо, казали, що вона вбирає в себе енергію землі й сонця.

На Михайла Солом'яного існує спеціальний обряд купання маленьких дітей на порозі дому. За повір'ям, це захищає їх від хвороб узимку.

Що не можна робити 13 жовтня

Сваритися, лаятися, злитися, сперечатися, допускати негативні емоції.

Ходити в гості або приймати гостей у себе: за прикметою, це до сварки і навіть розпаду сім'ї.

Приймати подарунки від сторонніх людей: згідно із забобоном, через них можна отримати хвороби й невдачі.

Лінуватися. Вважається, що на святителя Михайла варто старанно працювати – тоді вам благоволітиме доля.

Прикмети на 13 жовтня

Пізній гриб – пізній сніг.

Якщо в цей день сніг упаде, зима не скоро настане.

Якщо до середини жовтня не осипалося з беріз листя, то сніг ляже пізно.

Якщо білка вже змінила шубу, то зима буде м'якою.

Молитва святителю Михайлу

За допомогою цієї молитви можна просити святого про заступництво Києву, розради в скорботах і печалях.

Святый великий и преславный архипастырю и отче нaш Михаиле, страны Русския первопрестольниче и просветителю, всех же племен христианских благонадежный пред Богом ходатаю, тебе припадающе молимся: помози нам быти твоея к Богу любве подражателем, ею же в земнем животе твоем преисполнен был еси. Просвети умы и сердца наша светом Божественнаго учения. Научи нас тебе последовати верно и заповеди Господни усердно творити, да явимся чада твоя не именем токмо, но и всем житием, тако познаемся. Молися, равноапостольно иерарше, о Церкви русской, о граде твоем и обители, в ней же нетленно мощи твоя святыя почивают, и о всем Отечестве нашем, призри милостивно на вся верныя твоя чтители, помощи твоея ищущия: буди всем в болезнех целитель, в скорбех и печалех утешитель, в бедах и нуждах помощник, в час же смертный заступник и покровитель, да твоею помощию сподобимся и мы грешнии спасение получити и Царствие Христово наследовати. Ей, святителю Христов, аще восхощеши можеши помощи нам, да на помощь твою уповаюше, прославим Дивнаго во святых Своих Бога Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

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